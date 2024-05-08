Подведены итоги бизнес-миссии в Пекине

Восемь компаний из Бурятии приняли участие в бизнес-миссии, проведенной Центром поддержки экспорта республики в рамках визита официальной делегации главы республики Алексея Цыденова в Китай. Компании «Шэнэскин», ЛДЦ МИБС-Улан-Удэ, «Жассо-тур», «Байкал-Далай», «ТК Мир», «Метрополь-Экспресс», ОПХ «Зареченское» и Центр восточной медицины смогли найти новых иностранных партнеров и заключить с ними ряд деловых соглашений.В Российском культурном центре Пекина прошли переговоры с директором департамента международных связей и сотрудничества Министерства культуры и туризма Китайской Народной Республики господином Чжан Хао. Бурятские предприниматели презентовали товары и услуги.- Наши туроператоры презентовали свои программы перед китайскими партнерами. Обсудили вопросы логистики и авиасообщения. Вместе с туроператорами Бурятии мы провели встречу в мэрии Пекина. Китайские коллеги презентовали свои проекты в сфере событийного туризма в столице Китая. Обсудили возможности дальнейшего взаимодействия в сфере культуры и туризма. Взаимный обмен туристическими потоками очень интересен китайской стороне. Китайские коллеги также предложили нам войти в Ассоциацию туристических городов, которая включает в себя более 200 городов по всему миру. На сегодняшний день есть уверенность, что эти встречи дадут новый импульс в развитии сферы туризма, - говорит министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев.«Жассо-тур» подписало соглашение c Beijing Overseas Cultural Exchanges Center о проведении международного культурного фестиваля «Праздник Весны – 2025» в Бурятии. С Jiuzhou Tianji International Travel Agency туроператор заключил контракт на реализацию комплекса туристических услуг в области международного въездного туризма в нашу республику.«Байкал-Далай» договорился реализовать туристский продукт китайскому туроператору Harbin China Travel Service.«ТК Мир» («Три кита») будет прорабатывать вопрос запуска чартерных рейсов из города Хух-Хото в Улан-Удэ с авиакомпанией HUA PU AIRLINES. А с компанией On the Way совместно организуют образовательные языковые туры.«Метрополь-Экспресс» обсуждает возможность организации чартерных рейсов из Хух-Хото или Харбина в Улан-Удэ с компанией Beijing Haozhou Aviation Service Co.Провело b2b-встречи с профильными компаниями ОПХ «Зареченское» - хозяйство прорабатывает вопрос поставки оборудования для строительства свинокомплекса с компаниями СМЕС, Jingpeng Huanyu Animal Breeding Technology, Qingdao Jianhua Food Machinery Manufacturing, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products.В Пекине делегация Бурятии приняла участие в круглом столе с представителями ассоциации Hehehui Entrepreneur Club, которая объединяет 500 крупнейших предприятий Китайской Народной Республики.- На круглом столе обсуждалось развитие тибетской и восточной медицины, инвестирование в завод по переработке лекарственных растений и производству лекарственных средств из них. В том числе обсудили вопросы инвестирования в логистические проекты и добычу полезных ископаемых в Республике Бурятия, - говорит руководитель Центра поддержки экспорта РБ Руслан Гылыпкылов.Центр восточной медицины Бурятии подписал соглашения о сотрудничестве с больницей Хэйлунцзянского Университета традиционной китайской медицины и с Пекинским международным институтом традиционной китайской медицины. А также договорился о визите китайской делегации в Республику Бурятия в июне 2024 года с целью обмена опытом.- Благодаря этому соглашению мы будем перенимать современные практики по реабилитации и оздоровлению с применением методов традиционной медицины, проводить совместные образовательные проекты, научно-практические конференции и стажировки по обмену опытом, - рассказывает министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова.Представители нашего региона посетили фармкомпанию тибетской медицины «Ганьлу», ознакомились с производимыми на фабрике лекарствами, предназначенными для лечения широкого спектра заболеваний.Китайские коллеги планируют принять участие во II Буддийском форуме в секции традиционной медицины, где будут собраны лучшие мировые практики. Напомним, он состоится в Бурятии с 12 по 14 августа. Его участники обсудят традиционные ценности, буддийское образование, экологию, традиционную восточную медицину, а также международное паломничество и туризм в аспекте народной дипломатии и современной экономики.- Отдельно хочу отметить, что в Лхасе мы посетили фармацевтическую корпорацию Кану. Где ознакомились с производством лекарственных средств на основе вековых традиций тибетской медицины. И, конечно, для Бурятии это очень близко. Мы имеем много точек соприкосновения в этом вопросе. Будем взаимодействовать, - отмечает Евгения Лудупова.Руководитель Центра поддержки экспорта Республики Бурятия Руслан Гылыпкылов отметил, что в деловой поездке республике удалось достичь поставленных целей. Центр помогает предпринимателям выстроить связи за рубежом. Найти иностранного партнера, изучить его культуру, менталитет, язык, подготовиться и провести переговоры и т. д., а также решить ряд сложных вопросов логистики и разрешительной документации и многое другое.- Главная цель международной бизнес-миссии заключалась в поисках потенциальных партнеров. В развитии экспортного потенциала, налаживании деловых контактов, сотрудничества субъектов малого и среднего бизнеса Республики Бурятия с иностранными партнерами, - объясняет руководитель Центра поддержки бизнеса.Фото: пресс-служба правительства Бурятии