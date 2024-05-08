В Улан-Удэ ученые разработали говядину сушеную и кисель смородиновый для участников СВО

Вчера, 7 мая, учёные Бурятской государственной сельскохозяйственной академии презентовали функциональные продукты питания для участников специальной военной операции.

«Команда преподавателей агрономического и технологического факультетов под руководством старшего преподавателя кафедры «Ландшафтный дизайн и экология» Натальи Васильевой разработала проект линейки продуктов специального назначения адаптогенного, энергетического, общеукрепляющего действия», - сообщили в пресс-службе сельхозакадемии.

— Наш проект заключается в создании функциональных продуктов питания для участников специальной военной операции. Мы в течение четырёх месяцев проводили разработки и на сегодняшний получены два вида — борсо (говядина сушёная) и кисель витаминизированный смородиновый. Благодаря тому, что всё сырье для продукции выращено на территории Байкальского региона, продукция сохраняет все свои питательные свойства, — рассказала Наталья Васильева.

Борсо производится из говядины высшего качества и проходит путь от обвалки мяса, жиловки, бланшировки и сушки до конечного продукта, из которого очень просто и быстро можно получить вкусный и питательный суп, добавив кипяток, что особенно ценно в полевых условиях, к тому же борсо не требует особых условий хранения и сохраняет свои качества шесть месяцев.





Как отметили ученые, уникальностью киселя является то, что сырьем для него служат ягоды смородины сорта «Академическая» бурятской селекции с высоким содержанием биологически активных веществ, витамина С, всех показателей витаминов группы А, В, Е, а также калия и магния.





— Продукция прошла оценку качества и безопасности в испытательных лабораториях и в ближайшее время планируется отправка первой партии продуктов в зону проведения специальной военной операции, — поделилась начальник центра коммерциализации научных разработок Маргарита Сордонова.

Фото: БГСХА им. Филиппова



