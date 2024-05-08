Политика и власть 08.05.2024 в 12:35

Бурятия и китайский Тибет становятся экономическими партнерами

Один из самых бурно развивающихся регионов Китая Сицзян (Тибет) готов делиться рецептами своего успеха и рассматривать совместные проекты с Бурятией
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Текст: Валентин Соколов
Бурятия и китайский Тибет становятся экономическими партнерами
Глава Бурятии Алексей Цыденов и члены республиканского правительства посетили Тибетский автономный район КНР с рабочим визитом с 24 по 26 апреля, который за считаные десятилетия превратился в лидера китайской экономики.
 
Экономическая история китайского Тибета действительно уникальна и поучительна.  70 лет назад 90% тибетцев боролись за существование и до 95% людей были неграмотными. Сегодня голод и бедность ушли в прошлое. Жилая площадь на душу населения в Тибете составляет около 40 квадратных метров. Учащиеся освобождаются от платы за обучение в общей сложности на 15 лет - от дошкольного периода до средней школы высшей ступени.
 
Сегодня регион - это современная инфраструктура, высокий уровень жизни населения, стабильный и уверенный социально-экономический рост. Кстати, темпы роста превышают средний по Китаю уровень.

- Согласно последним статистическим данным, Сицзян продолжает занимать первое место по стране по темпам роста таких показателей, как объем инвестиций, объем экспорта и импорта, а также уровень дохода на душу населения городских и сельских жителей, - сказал Чэнь Юнци, первый заместитель председателя Народного Правительства Тибетского автономного района Сицзян (кит. Тибет).

Глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя итоги официального визита в Тибет, также прежде всего отметил высокий темп развития китайского региона.
 
- Сицзян очень быстрыми темпами развивается. В рамках визита своими глазами увидели, какие современные дороги с мостами и тоннелями построены, новые школы, стадионы, спортивные площадки.

Еще главу Бурятии заинтересовало повышенное внимание региональных тибетских властей к решению экологических проблем. Китай уже давно стал крупнейшим в мире инвестором, производителем и потребителем возобновляемых источников, производя современные солнечные панели, ветряные турбины и гидроэлектростанции. Значительная часть средств из бюджета Китая выделяется на финансирование проектов в Тибете по поставкам экологически чистой энергии. И это позволяет экологии Тибета находиться на высоком уровне.

Очевидно, что Бурятия может много полезного почерпнуть из развития конкретного бурно развивающегося региона в Китае. У нас многое схоже: непростые природные условия, низкая плотность населения и др. Бурятия, как и Тибет, является буддийским регионом.

Сейчас уверенно можно говорить, что визит делегации Бурятии в китайский Тибет - это начало долгосрочных и взаимовыгодных связей двух регионов.
В частности, первый заместитель председателя Народного Правительства Тибетского автономного района Чэнь Юнци поручил руководителям департаментов более детально обсудить данные инициативы с представителями делегации Бурятии.
 
- Сегодняшняя встреча – это только начало нашего сотрудничества. Дальше мы будем тщательно и внимательно прорабатывать идеи и начинать уже совместную работу в интересующих направлениях. Мы постараемся вам показать за такой короткий период настоящий Сицзян, в частности, преемственность и развитие традиций, социально-экономическое развитие и прогресс этого района, -заявил Чэнь Юнци.
 
В свою очередь, Алексей Цыденов предложил создать в Бурятии совместный с Тибетом центр по традиционной медицине и пригласил делегацию Тибета летом в Бурятию.
 
- В прошлом году на I Международном буддийском форуме от Китайской Народной Республики была одна из самых представительных делегаций. И в этом году в августе мы проведем уже второй такой форум. Пригласили сегодня наших тибетских коллег в Бурятию на форум.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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