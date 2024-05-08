В Бурятии похоронят погибшего на спецоперации майора

10 мая на центральной площади Гусиноозерска состоится прощание с майором Алексеем Потаповым. Он участвовал в спецоперации с 2022 года.Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», Алексей Потапов родился 26 ноября 1972 года в городе Пермь в семье офицера. Учился в Пермской средней школе.В 1984 году семья переехала в Гусиноозерск, там Алексей учился в школе №1. Одноклассники и друзья помнят его веселым, добрым, отзывчивым, приветливым юношей со светлой улыбкой, всегда готовым прийти на помощь. Он принимал активное участие в школьных мероприятиях, состоял в активе школы, участвовал в школьных и районных олимпиадах по физкультуре.Алексей вырос в семье потомственных военных, поэтому в 1991 году после окончания школы по традиции семьи поступил в высшее военно-автомобильное училище в Уссурийске. В 1995 году после окончания училища служил по контракту в Читинской области.С 2022 года Алексей Потапов принимал участие в спецоперации.«Алексей Юрьевич проявил себя как грамотный, мужественный и ответственный за себя и своих ребят военнослужащий, готовый в любой момент прийти на помощь своим товарищам. Он всегда оставался верен долгу и присяге. Точно и своевременно выполнял приказы. Быстро принимал решения, проявлял инициативу, решительность и военную смекалку. Его любили и уважали товарищи по службе и вышестоящее руководство», - рассказали в чате.Алексей Потапов геройски погиб на поле сражения 9 января 2024 года. Дома у него остались дочь и маленькая внучка.Фото: «Селенга-инфо.24/7»