Общество 08.05.2024 в 11:43

В Бурятии похоронят погибшего на спецоперации майора

Алексей Потапов героически погиб 9 января 2024 года
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии похоронят погибшего на спецоперации майора
10 мая на центральной площади Гусиноозерска состоится прощание с майором Алексеем Потаповым. Он участвовал в спецоперации с 2022 года.

Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», Алексей Потапов родился 26 ноября 1972 года в городе Пермь в семье офицера. Учился в Пермской средней школе.

В 1984 году семья переехала в Гусиноозерск, там Алексей учился в школе №1. Одноклассники и друзья помнят его веселым, добрым, отзывчивым, приветливым юношей со светлой улыбкой, всегда готовым прийти на помощь. Он принимал активное участие в школьных мероприятиях, состоял в активе школы, участвовал в школьных и районных олимпиадах по физкультуре.

Алексей вырос в семье потомственных военных, поэтому в 1991 году после окончания школы по традиции семьи поступил в высшее военно-автомобильное училище в Уссурийске. В 1995 году после окончания училища служил по контракту в Читинской области.

С 2022 года Алексей Потапов принимал участие в спецоперации.

«Алексей Юрьевич проявил себя как грамотный, мужественный и ответственный за себя и своих ребят военнослужащий, готовый в любой момент прийти на помощь своим товарищам. Он всегда оставался верен долгу и присяге. Точно и своевременно выполнял приказы. Быстро принимал решения, проявлял инициативу, решительность и военную смекалку. Его любили и уважали товарищи по службе и вышестоящее руководство», - рассказали в чате.

Алексей Потапов геройски погиб на поле сражения 9 января 2024 года. Дома у него остались дочь и маленькая внучка.

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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спецоперация

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