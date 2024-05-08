Общество 08.05.2024 в 11:27

Школьники из Бурятии взяли серебро на соревнованиях «Инженерные Кадры России»

Всего в соревнованиях приняли участие 175 команд со всех регионов России
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Текст: Служба информации "Номер один"
Школьники из Бурятии взяли серебро на соревнованиях «Инженерные Кадры России»

Команда «Прогресс» детского технопарка «Кванториум» из Бурятии заняла второе место на всероссийских соревнованиях «Инженерные Кадры России» с проектом «Роботизированный помощник по подсчету наконечников для дозаторов пипеточных».

На соревнованиях школьники представили своё изобретение, созданное при поддержке Улан-Удэнского приборостроительного объединения (входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех), а именно – роботизированную машину на технологиях Arduino, способную автоматически, а главное предельно точно подсчитывать медицинские наконечники при их упаковке.

- Особенность проекта заключается в том, что это практически применимая разработка для действующего производства, - отметил куратор команды «Прогресс» Валерий Сафули.

Всего в соревнованиях приняли участие 175 команд со всех регионов России, а в номинации «ИКаР – Техноквант» боролись за первенство 24 команды.

- Соревновательный дух борьбы не мешал ребятам заводить новые знакомства, длиться друг с другом секретами технического мастерства и просто общаться. Участие в этом конкурсе показало нам, в каком направлении двигаться, что нужно доработать и изменить. Так что горизонты новых побед ждут нас, и мы надеемся, что примем участие в конкурсе «ИКаР-2025», - заключил Валерий Сафули.


Фото: минпромторг Бурятии

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