Общество 08.05.2024 в 12:09

В преддверии Дня Победы молодые сотрудники УФСИН Бурятии приняли присягу

Мероприятие прошло возле мемориала героя СССР Владимира Борсоева
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Текст: Служба информации "Номер один"
В преддверии Дня Победы молодые сотрудники УФСИН Бурятии приняли присягу

В преддверии празднования Дня Победы в УФСИН России по Республике Бурятия прошла торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками уголовно-исполнительной системы региона.

На мемориале героя СССР Владимира Борсоева на верность закону и народу Российской Федерации присягнули 22 молодых сотрудника, поступившие на службу в различные подведомственные учреждения.

С принятием присяги и вступлением в ряды сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний молодых сотрудников поздравили заместитель начальника управления Евгений Слабухин, председатель Совета ветеранов УИС Елизавета Алексеева, а также заместители начальников учреждений.

Они отметили высокую ответственность за выполнение требований Присяги и служебного долга, а также пожелали молодому поколению с честью и достоинством продолжать традиции уголовно-исполнительной системы.

 

Фото: УФСИН по РБ


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