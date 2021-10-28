Монголия планирует увеличить число международных авиарейсов

При условии соблюдения строгого режима инфекционного контроля



В ходе очередного заседания Кабинета министров Монголии, состоявшегося в среду, 27 октября, вице-премьеру С.Амарсайхану, министру иностранных дел Б.Батцэцэг и министру дорожно-транспортного развития Л.Халтару поручено стабилизировать деятельность сектора гражданской авиации и увеличить количество рейсов, начиная с ноября текущего года, сообщает



«Необходимо вести переговоры со странами с открытыми границами и увеличивать количество и частоту рейсов, соблюдая при этом строгий режим инфекционного контроля, введенный в связи с эпидемиологической ситуацией. Особенно, если граница нашего южного соседа будет закрыта и сохранится в течение длительного периода времени, то я считаю правильным увеличить частоту международных рейсов через воздушные границы», - отметил премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.



Глава правительства также поручил министру окружающей среды и туризма Н.Уртнасану обратиться как к гражданам Монголии, так и к иностранным гражданам с призывом сделать прививку против COVID-19 в Монголии.



«Чтобы избежать двойных стандартов, которые критикуются среди граждан, необходимо обновить правила и определить желтый и оранжевый уровни. Кроме того, поскольку ожидается, что Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время выпустит рекомендацию о мерах по реализации в случае, если более 50 процентов населения получат третью (бустерную) дозу вакцины, нам необходимо подготовиться к переходу на желтый уровень», - подчеркнул премьер-министр.



Фото: montsame.mn В ходе очередного заседания Кабинета министров Монголии, состоявшегося в среду, 27 октября, вице-премьеру С.Амарсайхану, министру иностранных дел Б.Батцэцэг и министру дорожно-транспортного развития Л.Халтару поручено стабилизировать деятельность сектора гражданской авиации и увеличить количество рейсов, начиная с ноября текущего года, сообщает МОНЦАМЭ «Необходимо вести переговоры со странами с открытыми границами и увеличивать количество и частоту рейсов, соблюдая при этом строгий режим инфекционного контроля, введенный в связи с эпидемиологической ситуацией. Особенно, если граница нашего южного соседа будет закрыта и сохранится в течение длительного периода времени, то я считаю правильным увеличить частоту международных рейсов через воздушные границы», - отметил премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.Глава правительства также поручил министру окружающей среды и туризма Н.Уртнасану обратиться как к гражданам Монголии, так и к иностранным гражданам с призывом сделать прививку против COVID-19 в Монголии.«Чтобы избежать двойных стандартов, которые критикуются среди граждан, необходимо обновить правила и определить желтый и оранжевый уровни. Кроме того, поскольку ожидается, что Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время выпустит рекомендацию о мерах по реализации в случае, если более 50 процентов населения получат третью (бустерную) дозу вакцины, нам необходимо подготовиться к переходу на желтый уровень», - подчеркнул премьер-министр.Фото: montsame.mn

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