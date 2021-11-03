Smartavia снизила цены на рейсах Улан-Удэ-Москва-Улан-Удэ

Стоимость субсидированных билетов начинается от 1000 рублей





В Бурятии авиакомпания Smartavia снижает цены на субсидированные авиабилеты из Москвы в Улан-Удэ и обратно, сообщили в минтрансе республики.



Субсидированные билеты доступны на собственные рейсы Smartavia в рамках государственной программы обеспечения доступности авиаперевозок. Весь ноябрь 2021 года будет действовать новая стоимость билетов в одну сторону, которая начинается от 1000 рублей вместо от 3900 рублей.



По субсидируемым тарифам каждый пассажир может бесплатно провести одно место багажа до 23 кг и ручную кладь до 10 кг.



Субсидированные тарифы доступны для граждан России в возрасте до 23 лет, а также для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет). Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и одному сопровождающему их лицу, детям-инвалидам всех групп и сопровождающим их лицам, инвалидам с детства второй или третьей группы любого возраста, а также пассажирам из многодетных семей.



Продажа льготных авиабилетов доступна на сайте авиакомпании flysmartavia.com и во всех офисах продаж. Количество мест по субсидированным тарифам ограничено на каждом рейсе.



Фото: airportbaikal.ru



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