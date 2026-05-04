04.05.2026 в 16:11

Месячник «Уступи дорогу поездам!» стартовал на ВСЖД

Накануне летних каникул детям напоминают правила безопасного поведения около железной дороги
Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: company.rzd.ru
В Бурятии и в Иркутской области на Восточно-Сибирской железной дороге с 1 по 31 мая проводится месячник «Уступи дорогу поездам!». Он направлен на предупреждение транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в зоне движения поездов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
 
Традиционно профилактическая акция проходит накануне школьных летних каникул, чтобы напомнить детям правила безопасного поведения на инфраструктуре магистрали.
 
В ходе месячника будут организованы совместные с транспортными полицейскими рейды по выявлению нарушений правил безопасности при переходе через железнодорожные пути. В учебных заведениях, расположенных вблизи железной дороги, и в школах, ученики которых ранее были травмированы подвижным составом, состоятся уроки безопасности, показы тематических фильмов, творческие конкурсы и викторины на знание правил транспортной безопасности. Для детей также проведут открытые уроки и экскурсии на предприятия железнодорожного транспорта.
 
Отметим, что профилактике травматизма несовершеннолетних на ВСЖД уделяется повышенное внимание. Мероприятия, направленные на предотвращение несчастных случаев с детьми на путях, проводятся сотрудниками магистрали в течение всего года.
