Глава Бурятии рассказал, когда достроят долгострои

3 мая глава Бурятии Алексей Цыденов дал интервью региональным телеканалам по актуальным вопросам. В числе прочего глава Бурятии затронул проблему долгостроев.Описывая ситуацию со строительством третьего моста в Улан-Удэ, глава Бурятии отметил наличие необходимой ресурсной базы и финансирования на завершение работ.«Сейчас делаем новые торги, новый контракт, - соответственно, мост достраиваем. В любом случае достроим. Сейчас ищем нового подрядчика. Конкурсные процедуры объявлены, то есть мы в процессе. Финансирование Росавтодором предусмотрено по мосту, так что процесс не останавливается», - отметил Алексей Цыденов.Смена подрядчика также стала причиной затягивания сроков на строительстве театра Ульгэр. Театр достроен, и вводится в эксплуатацию в ближайшее время.«В прошлом году мы контракт расторгли, подали заявление в Министерство внутренних дел на возбуждение дела по мошенничеству. Несмотря на это, театр достроен. То есть объект вводится в эксплуатацию в ближайшее время», - сообщил Алексей Цыденов.На строительстве правобережных очистных работает новая команда РосКапСтроя, подведомственного учреждения Минтсроя России. Как подчеркнул глава республики, региональным правительством осуществляется постоянный контроль за ходом работ.«Мы контроль за стройкой ведём с первого дня. Наш Минфин, как уполномоченный орган по 44-му федеральному закону, сделал проверку поставщиков оборудования, поскольку планировалась закупка дорогого оборудования. И наш Минфин выявил завышение стоимости. Зашёл в суд, через суд мы доказали подрядчику, что цена завышена, предъявили к возмещению», - рассказал Алексей Цыденов.Он также сообщил об утверждении дорожной карты по завершению работ.«Буквально несколько дней назад подписали дорожную карту по достройке очистных. 2028 год – достройка, а в 2029 году - уже пусконаладочные работы и выход дальше на параметры. Поэтому, несмотря на то, что объект проблемный, да, достроим, запустим», - уточнил глава республики.Алексей Цыденов обратил внимание на опыт прошлых лет, когда возникали трудности с реализацией крупных инфраструктурных проектов.«Сегодня такое привлечение большого внимания к этим проблемным объектам, потому что у нас выборы. Давайте вещи называть своими именами. У нас проблемные стройки были всегда. И не только у нас в Бурятии, они вообще везде. Такая объективная реальность, но вопрос: как с этой реальностью работать? Бросать, плакать и жалеть себя или доводить всё до конца», - подчеркнул Алексей Цыденов.Он напомнил о сложностях на строительстве взлётно-посадочной полосы в Улан-Удэ.«В ценах 2017 года она у нас дороже, чем третий мост. Тоже сложный инженерный проект, затяжка, сдвиг сроков, проблемы с подрядчиком. Там вообще стоял вопрос о расторжении контракта. Тогда республика также взяла ответственность на себя, что всё достроим. Контракт сохранили, всё достроили, самолёты летают, аэропорт работает», - рассказал глава республики.На год были сдвинуты сроки создания перинатального центра.«Мало кто, наверное, помнит: сдвижка на год, удорожание, корректировка проекта, частичный демонтаж четвёртого этажа, проблемы с подрядчиками… В итоге доделали, и уже десятки тысяч детей в нашем перинатальном родились», - напомнил Алексей Цыденов.Такой же небыстрый путь республика проходила и со строительством стационара онкологического диспансера на 150 коек. Такая же ситуация была с задержкой работ, проблемы с подрядчиком, сопровождаемые уголовным процессом в поставке медицинского оборудования. Сегодня стационар работает, и уже 15 тысяч человек получили помощь в онкологическом центре.«Поэтому если бояться проблем, то лучше вообще ничего не начинать делать. Мы свою функцию как заказчик полностью обеспечиваем, интересы Республики Бурятия защищаем, ну и доводим всё до конца, чтобы результат в итоге был», - заключил глава Бурятии.