Политика и власть 04.05.2026 в 17:18

Глава Бурятии рассказал, когда достроят долгострои

Трудности с реализацией крупных проектов были всегда, отметил Алексей Цыденов
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии рассказал, когда достроят долгострои
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
3 мая глава Бурятии Алексей Цыденов дал интервью региональным телеканалам по актуальным вопросам. В числе прочего глава Бурятии затронул проблему долгостроев. 

Третий мост

Описывая ситуацию со строительством третьего моста в Улан-Удэ, глава Бурятии отметил наличие необходимой ресурсной базы и финансирования на завершение работ.

«Сейчас делаем новые торги, новый контракт, - соответственно, мост достраиваем. В любом случае достроим. Сейчас ищем нового подрядчика. Конкурсные процедуры объявлены, то есть мы в процессе. Финансирование Росавтодором предусмотрено по мосту, так что процесс не останавливается», - отметил Алексей Цыденов.

Театр Ульгэр

Смена подрядчика также стала причиной затягивания сроков на строительстве театра Ульгэр. Театр достроен, и вводится в эксплуатацию в ближайшее время.

«В прошлом году мы контракт расторгли, подали заявление в Министерство внутренних дел на возбуждение дела по мошенничеству. Несмотря на это, театр достроен. То есть объект вводится в эксплуатацию в ближайшее время», - сообщил Алексей Цыденов.

Очистные сооружения в Улан-Удэ

На строительстве правобережных очистных работает новая команда РосКапСтроя, подведомственного учреждения Минтсроя России. Как подчеркнул глава республики, региональным правительством осуществляется постоянный контроль за ходом работ.

«Мы контроль за стройкой ведём с первого дня. Наш Минфин, как уполномоченный орган по 44-му федеральному закону, сделал проверку поставщиков оборудования, поскольку планировалась закупка дорогого оборудования. И наш Минфин выявил завышение стоимости. Зашёл в суд, через суд мы доказали подрядчику, что цена завышена, предъявили к возмещению», - рассказал Алексей Цыденов.

Он также сообщил об утверждении дорожной карты по завершению работ.

«Буквально несколько дней назад подписали дорожную карту по достройке очистных. 2028 год – достройка, а в 2029 году - уже пусконаладочные работы и выход дальше на параметры. Поэтому, несмотря на то, что объект проблемный, да, достроим, запустим», - уточнил глава республики. 

Проблема долгостроев – не новая

Алексей Цыденов обратил внимание на опыт прошлых лет, когда возникали трудности с реализацией крупных инфраструктурных проектов.

«Сегодня такое привлечение большого внимания к этим проблемным объектам, потому что у нас выборы. Давайте вещи называть своими именами. У нас проблемные стройки были всегда. И не только у нас в Бурятии, они вообще везде. Такая объективная реальность, но вопрос: как с этой реальностью работать? Бросать, плакать и жалеть себя или доводить всё до конца», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Он напомнил о сложностях на строительстве взлётно-посадочной полосы в Улан-Удэ.

«В ценах 2017 года она у нас дороже, чем третий мост. Тоже сложный инженерный проект, затяжка, сдвиг сроков, проблемы с подрядчиком. Там вообще стоял вопрос о расторжении контракта. Тогда республика также взяла ответственность на себя, что всё достроим. Контракт сохранили, всё достроили, самолёты летают, аэропорт работает», - рассказал глава республики.

На год были сдвинуты сроки создания перинатального центра.

«Мало кто, наверное, помнит: сдвижка на год, удорожание, корректировка проекта, частичный демонтаж четвёртого этажа, проблемы с подрядчиками… В итоге доделали, и уже десятки тысяч детей в нашем перинатальном родились», - напомнил Алексей Цыденов.

Такой же небыстрый путь республика проходила и со строительством стационара онкологического диспансера на 150 коек. Такая же ситуация была с задержкой работ, проблемы с подрядчиком, сопровождаемые уголовным процессом в поставке медицинского оборудования. Сегодня стационар работает, и уже 15 тысяч человек получили помощь в онкологическом центре.

«Поэтому если бояться проблем, то лучше вообще ничего не начинать делать. Мы свою функцию как заказчик полностью обеспечиваем, интересы Республики Бурятия защищаем, ну и доводим всё до конца, чтобы результат в итоге был», - заключил глава Бурятии.
Теги
строительство цыденов

Все новости

Рост цен на мясо в Монголии поднял инфляцию до максимумов
04.05.2026 в 17:55
В Бурятии временно закрыли для посещения природный парк «Мамай»
04.05.2026 в 17:45
В Бурятии директор «ЭкоАльянса» покидает свой пост
04.05.2026 в 17:27
Жителя Бурятии загребли в полицию Санкт-Петербурга
04.05.2026 в 17:25
Глава Бурятии рассказал, когда достроят долгострои
04.05.2026 в 17:18
Жители Бурятии получили свыше 800 тысяч за «сдачу» пьяных водителей
04.05.2026 в 17:00
На росгвардейца в районе Бурятии надели мантию судьи
04.05.2026 в 16:56
В Бурятии выпускается новое поколение артистов балета
04.05.2026 в 16:19
Месячник «Уступи дорогу поездам!» стартовал на ВСЖД
04.05.2026 в 16:11
На реставрацию Гостиных рядов в Улан-Удэ потратят 81 млн рублей
04.05.2026 в 16:09
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
Глава Бурятии прокомментировал коррупционные скандалы в республике
«Главное, чтобы была своевременная чистка рядов», отметил Алексей Цыденов
04.05.2026 в 15:45
Глава Бурятии дал старт посевным работам
В республике засеют 118 тысяч гектаров пашни
02.05.2026 в 16:51
Глава района в Бурятии обвинил бывшую чиновницу в присвоении чужой медали БАМа
Женщина обратилась в суд за защитой чести, но районный суд по ошибке прекратил производство
30.04.2026 в 18:00
В Курумканском районе Бурятии пытаются отремонтировать аварийную дамбу
Чтобы защитить жителей от наводнения нужно внести ее в Российский регистр гидротехнических сооружений
30.04.2026 в 16:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru