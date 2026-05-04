04.05.2026 в 17:25

Жителя Бурятии загребли в полицию Санкт-Петербурга

Парень стал участником массовой драки с поножовщиной
Текст: Номер один
В Санкт-Петербурге задержали жителя Бурятии, участвовавшего в массовой драке, которая переросла в поножовщину. Потасовка произошла 2 мая около полуночи в сквере у дома по Суворовскому проспекту. С места происшествия медики госпитализировали двоих молодых людей (19 и 26 лет). У них диагностировали ножевые ранения груди.

На месте полицейские задержали десятерых участников драки в возрасте от 22 до 28 лет. Среди них были трое приезжих из Крыма, Бурятии и Волгоградской области, а также две местные девушки. На них составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

На следующий день правоохранители задержали 22-летнего водителя-экспедитора, который нанес повреждения ножом двоим участникам потасовки.

Причиной поножовщины стал словесный конфликт между двумя компаниями. Во время перепалки крымчанин дважды выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета, в ответ на что молодой человек накинулся на своих обидчиков с ножом.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

