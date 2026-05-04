В Бурятии директор «ЭкоАльянса» покидает свой пост

В Бурятии Дмитрий Дружинин покидает пост директора «ЭкоАльянса». Сегодня, 4 мая, он написал заявление на увольнение по собственному желанию. В пресс-службе компании сообщили, что руководитель объявил о своем желании сложить полномочия 30 апреля на итоговом собрании учредителей, где был принят итоговый отчет о работе организации за 2025 год.

«Это обдуманное решение, принятое мной достаточно давно. На самом деле те задачи, которые ставили передо мной при назначении на пост директора регионального оператора были выполнены еще в 2023 году. На тот момент было важно вывести компанию из финансового кризиса, не допустить банкротства предприятия и остановки вывоза отходов на территории республики. В сфере обращения с отходами многое не зависит от регионального оператора, но тем не менее, совместными усилиями удалось стабилизировать работу», - прокомментировал Дмитрий Дружинин.

Управленец возглавил «ЭкоАльянс» в январе 2021 года, когда компания имела многомиллионные долги перед подрядчиками, которые массово останавливали свою работу. За 5 лет работы под руководством Дмитрия Дружинина региональный оператор: