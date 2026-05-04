Общество 04.05.2026 в 17:27

В Бурятии директор «ЭкоАльянса» покидает свой пост

Дмитрий Дружинин написал заявление на увольнение по собственному желанию
Текст: Карина Перова
Фото: пресс-служба «ЭкоАльянса»

В Бурятии Дмитрий Дружинин покидает пост директора «ЭкоАльянса». Сегодня, 4 мая, он написал заявление на увольнение по собственному желанию. В пресс-службе компании сообщили, что руководитель объявил о своем желании сложить полномочия 30 апреля на итоговом собрании учредителей, где был принят итоговый отчет о работе организации за 2025 год.

«Это обдуманное решение, принятое мной достаточно давно. На самом деле те задачи, которые ставили передо мной при назначении на пост директора регионального оператора были выполнены еще в 2023 году. На тот момент было важно вывести компанию из финансового кризиса, не допустить банкротства предприятия и остановки вывоза отходов на территории республики. В сфере обращения с отходами многое не зависит от регионального оператора, но тем не менее, совместными усилиями удалось стабилизировать работу», - прокомментировал Дмитрий Дружинин.

Управленец возглавил «ЭкоАльянс» в январе 2021 года, когда компания имела многомиллионные долги перед подрядчиками, которые массово останавливали свою работу. За 5 лет работы под руководством Дмитрия Дружинина региональный оператор:

  • закрыл многомиллионные долги, перестал запрашивать субсидии у правительства Бурятии;

  • построил мусороперегрузочную станцию в Северобайкальске;

  • запустил пилотный проект по раздельному сбору пластика, в Улан-Удэ появилось 200 специальных оранжевых контейнеров;

  • приобрел и передал муниципалитетам в безвозмездное пользование более 3 тысяч контейнеров для отходов;

  • обновил парк техники на 50 единиц;

  • наладил процесс вывоза отходов в туристический сезон с Байкала, а также Щучьего и Гусиного озер (ежегодная закупка и расстановка контейнеров на побережье: 440 штук сегодня прибыли на базу регоператора для работы в летний сезон 2026 года);

  • ликвидировал несколько десятков свалок, в том числе две крупные в Прибайкальском районе;

  • внедрил регламент о перерасчете для жителей пустующих домов и провел акцию по списанию пени для физлиц.

