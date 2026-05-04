Культура 04.05.2026 в 16:19

В Бурятии выпускается новое поколение артистов балета

7 июня они продемонстрируют свое мастерство на отчётно-выпускном концерте БРХК (6+)
Текст: Служба информации "Номер один"
В программе шедевры балетного искусства и современная хореография. Это вечер, в котором молодые артисты подведут итог многолетнего пути и сделают шаг в профессиональную жизнь.

Ребята планируют показать максимум. «Будет показан фрагмент из балета «Раймонда», фрагмент из балета «Тщетная предосторожность» - это большие полотна, мировые балетные истории, - рассказывает Эльвира Доржиева, директор БРХК. - Они считаются эталоном в балетном искусстве. Для артистов балета это вершина мастерства. Поэтому перед выпускниками поставлена сложная задача». 

В рамках концерта будет представлен и номер в хореографии Петра Базарона, выпускника БРХК, который в настоящее время является художественным руководителем театра балета «Щелкунчик» (г. Екатеринбург). Выступление под названием «Одуванчики» будут исполнять первоклашки.


Из современной хореографии будет постановка Дарьи Русиной на музыку Рене Обри. «Она его ставила для колледжа в 2013 году. Сейчас этот номер восстанавливается уже для молодого поколения» - говорит Айталина Банзаракцаева, педагог БРХК, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия). 

Можно будет увидеть визитную карточку колледжа - «Бурятские куклы» на музыку Анатолия Андреева. Хореограф «кукол» - Генрих Александрович Майоров, советский артист балета, балетмейстер, лауреат Государственной премии СССР заслуженный деятель искусств России и Бурятии.

«Он работал в Москве, сейчас его, к сожалению, уже с нами нет. В следующем году будет его юбилей. И мы хотели к его юбилею восстановить все его номера и даже один спектакль» - прокомментировала Айталина Банзаракцаева. 

«Бурятские куклы» интересны тем, что Генрих Александрович показал все бурятские детские игры. 


Нынешний выпуск - 55-й. Выпускается восемь человек, в том числе, из других регионов (Республика Тыва) и даже стран (Тайвань).

Готовят их педагоги Елена Хишиктуева, народная артистка Республики Бурятия, и Виктор Владимирович Жилинский, преподаватель классического танца. 

Соелма Дагаева, министр культуры РБ: «Это торжественный момент, давайте поддержим молодых артистов на их пути к вершинам балетного мастерства».

Мероприятие состоится 7 июня в 17:00 в Бурятском театре оперы и балета (6+).

Деятельность Бурятского республиканского хореографического колледжа осуществляется при поддержке министерства культуры Бурятии и главы ведомства Соелмы Дагаевой. Министерство успешно реализует и другие творческие проекты, связанные с федеральными программами, в том числе, федеральным проектом «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Фото: предоставлено БРХК
