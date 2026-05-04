В Бурятии выпускается новое поколение артистов балета

В рамках концерта будет представлен и номер в хореографии Петра Базарона, выпускника БРХК, который в настоящее время является художественным руководителем театра балета «Щелкунчик» (г. Екатеринбург). Выступление под названием «Одуванчики» будут исполнять первоклашки.





В программе шедевры балетного искусства и современная хореография. Это вечер, в котором молодые артисты подведут итог многолетнего пути и сделают шаг в профессиональную жизнь.Ребята планируют показать максимум. «Будет показан фрагмент из балета «Раймонда», фрагмент из балета «Тщетная предосторожность» - это большие полотна, мировые балетные истории, - рассказывает Эльвира Доржиева, директор БРХК. - Они считаются эталоном в балетном искусстве. Для артистов балета это вершина мастерства. Поэтому перед выпускниками поставлена сложная задача».Из современной хореографии будет постановка Дарьи Русиной на музыку Рене Обри. «Она его ставила для колледжа в 2013 году. Сейчас этот номер восстанавливается уже для молодого поколения» - говорит Айталина Банзаракцаева, педагог БРХК, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).Можно будет увидеть визитную карточку колледжа - «Бурятские куклы» на музыку Анатолия Андреева. Хореограф «кукол» - Генрих Александрович Майоров, советский артист балета, балетмейстер, лауреат Государственной премии СССР заслуженный деятель искусств России и Бурятии.«Он работал в Москве, сейчас его, к сожалению, уже с нами нет. В следующем году будет его юбилей. И мы хотели к его юбилею восстановить все его номера и даже один спектакль» - прокомментировала Айталина Банзаракцаева.Нынешний выпуск - 55-й. Выпускается восемь человек, в том числе, из других регионов (Республика Тыва) и даже стран (Тайвань).Готовят их педагоги Елена Хишиктуева, народная артистка Республики Бурятия, и Виктор Владимирович Жилинский, преподаватель классического танца.Соелма Дагаева, министр культуры РБ: «Это торжественный момент, давайте поддержим молодых артистов на их пути к вершинам балетного мастерства».Мероприятие состоится 7 июня в 17:00 в Бурятском театре оперы и балета (6+).Деятельность Бурятского республиканского хореографического колледжа осуществляется при поддержке министерства культуры Бурятии и главы ведомства Соелмы Дагаевой. Министерство успешно реализует и другие творческие проекты, связанные с федеральными программами, в том числе, федеральным проектом «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».Фото: предоставлено БРХК