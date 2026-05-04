Общество 04.05.2026 в 17:55

Рост цен на мясо в Монголии поднял инфляцию до максимумов

Для монголов мясо является ключевым ингредиентом в их рационе
A- A+
Текст: Иван Иванов
Рост цен на мясо в Монголии поднял инфляцию до максимумов
В начале весны 2026 года экономика Монголии столкнулась с заметным ростом цен. Инфляция достигла отметки в 7,4%, что во многом было обусловлено резким подорожанием мяса – на целых 24%, а также увеличением стоимости топлива.
Как сообщает информационный портал «Монголия.Сейчас», Центральный банк страны выразил обеспокоенность, предупредив, что в ближайшем будущем возможен дальнейший рост цен на продукты питания и энергоносители. Основными факторами риска названы проблемы с поставками удобрений и топлива.

Несмотря на попытки правительства стабилизировать ситуацию, в том числе путем открытия 400 точек продажи «резервного мяса», рост цен оказался общенациональным явлением. Это заставило власти пересмотреть подходы к управлению запасами мяса, задействовав государственные и столичные бюджеты.

Монголбанк также обращает внимание на неразвитость цепочек поставок в сельском хозяйстве и концентрацию финансирования в руках нескольких крупных игроков. В условиях, когда природные факторы, такие как засуха, играют значительную роль, центральный банк не планирует увеличивать денежную массу или запускать программы стабилизации цен. Вместо этого, акцент делается на необходимости инвестиций в инфраструктуру, в частности, в системы орошения. Для стимулирования развития аграрного сектора, который в текущем году получит государственные субсидии в размере 200 миллиардов тугриков, Банк Монголии рассматривает возможность корректировки резервных требований для банков, кредитующих сельское хозяйство.

Фото: Номер один

Все новости

Рост цен на мясо в Монголии поднял инфляцию до максимумов
04.05.2026 в 17:55
В Бурятии временно закрыли для посещения природный парк «Мамай»
04.05.2026 в 17:45
В Бурятии директор «ЭкоАльянса» покидает свой пост
04.05.2026 в 17:27
Жителя Бурятии загребли в полицию Санкт-Петербурга
04.05.2026 в 17:25
Глава Бурятии рассказал, когда достроят долгострои
04.05.2026 в 17:18
Жители Бурятии получили свыше 800 тысяч за «сдачу» пьяных водителей
04.05.2026 в 17:00
На росгвардейца в районе Бурятии надели мантию судьи
04.05.2026 в 16:56
В Бурятии выпускается новое поколение артистов балета
04.05.2026 в 16:19
Месячник «Уступи дорогу поездам!» стартовал на ВСЖД
04.05.2026 в 16:11
На реставрацию Гостиных рядов в Улан-Удэ потратят 81 млн рублей
04.05.2026 в 16:09
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
В Бурятии временно закрыли для посещения природный парк «Мамай»
Решение приняли в связи с возможной лавинной опасностью
04.05.2026 в 17:45
В Бурятии директор «ЭкоАльянса» покидает свой пост
Дмитрий Дружинин написал заявление на увольнение по собственному желанию
04.05.2026 в 17:27
Жителя Бурятии загребли в полицию Санкт-Петербурга
Парень стал участником массовой драки с поножовщиной
04.05.2026 в 17:25
Жители Бурятии получили свыше 800 тысяч за «сдачу» пьяных водителей
В этом году сумма вознаграждения выросла в два раза
04.05.2026 в 17:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru