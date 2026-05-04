Рост цен на мясо в Монголии поднял инфляцию до максимумов

В начале весны 2026 года экономика Монголии столкнулась с заметным ростом цен. Инфляция достигла отметки в 7,4%, что во многом было обусловлено резким подорожанием мяса – на целых 24%, а также увеличением стоимости топлива.Как сообщает информационный портал «Монголия.Сейчас», Центральный банк страны выразил обеспокоенность, предупредив, что в ближайшем будущем возможен дальнейший рост цен на продукты питания и энергоносители. Основными факторами риска названы проблемы с поставками удобрений и топлива.Несмотря на попытки правительства стабилизировать ситуацию, в том числе путем открытия 400 точек продажи «резервного мяса», рост цен оказался общенациональным явлением. Это заставило власти пересмотреть подходы к управлению запасами мяса, задействовав государственные и столичные бюджеты.Монголбанк также обращает внимание на неразвитость цепочек поставок в сельском хозяйстве и концентрацию финансирования в руках нескольких крупных игроков. В условиях, когда природные факторы, такие как засуха, играют значительную роль, центральный банк не планирует увеличивать денежную массу или запускать программы стабилизации цен. Вместо этого, акцент делается на необходимости инвестиций в инфраструктуру, в частности, в системы орошения. Для стимулирования развития аграрного сектора, который в текущем году получит государственные субсидии в размере 200 миллиардов тугриков, Банк Монголии рассматривает возможность корректировки резервных требований для банков, кредитующих сельское хозяйство.Фото: Номер один