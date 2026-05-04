Общество 04.05.2026 в 16:56

На росгвардейца в районе Бурятии надели мантию судьи

Он оценивал навыки школьников в военно-патриотической игре
Текст: Елена Кокорина
В Мухоршибирском районе Бурятии росгвардеец выступил судьей в военно-патриотической игре «Юные защитники Отечества». Она прошла на базе Хонхолойской средней общеобразовательной школы и была посвящена Дню Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в Росгвардии республики.

Игра собрала семь команд из разных школ района. Ребятам предстояло пройти полосу препятствий, продемонстрировать строевую подготовку, знания истории и оказание первой помощи. Оценивать навыки и умения школьников 3-5 классов пригласили сотрудника отделения вневедомственной охраны по Мухоршибирскому и Тарбагатайскому районам прапорщика полиции Александра Рачинского.

- Несмотря на то, что ребята маленькие, они показали отличную строевую подготовку, справились со всеми этапами игры. Они очень старались, - отметил росгвардеец.

Фото: Росгвардия Бурятии

