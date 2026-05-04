На реставрацию Гостиных рядов в Улан-Удэ потратят 81 млн рублей

В столице Бурятии стартовал ремонт Гостиных рядов. По результатам торгов подрядчиком стала компания «БКС Оптима». Общая сумма проекта составляет 81 млн рублей. Реставрация рассчитана на два года и в целом предусматривает капитальный ремонт кровли, колонн и фасадов, сообщил зампред правительства республики Евгений Коркин.

Контролировать сроки и качество работ будет Управление капитального строительства правительства РБ. Подрядная организация уже приступила к демонтажу и замене деревянных элементов крыш. Строительную площадку огородили.

После специалисты отремонтируют лицевую поверхность наружных кирпичных стен фасада, вручную очистят их от известковой окраски. Затем цементно-известковым раствором восстановят штукатурку на стенах, колоннах и пилястрах и покрасят подготовленную поверхность. Также подрядчик демонтирует и заменит оконные и дверные блоки, обновит электрику.

«Напомню, это объект культурного наследия федерального значения. Учитывая статус памятника, все работы должны проходить без спешки, максимально аккуратно и с сохранением исторического облика. Именно поэтому многое делается вручную - от очистки стен до реставрации штукатурки», - подчеркнул Евгений Коркин.