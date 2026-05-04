Жители Бурятии получили свыше 800 тысяч за «сдачу» пьяных водителей

Жители Бурятии получили 835 тысяч рублей за сообщения о пьяных водителях, сообщили в пресс-службе правительства республики. Напомним, такие вознаграждения стали выплачивать в регионе с 20 октября 2025 года.

До 31 марта 2026 года сумма поощрения составляла 5 тысяч рублей, сейчас бдительные граждане получают по 10 тысяч руб. Важно отметить, что с этой суммы удерживается налог 13%.

«За 2025 год 25 человек получили в общей сложности 125 тыс. рублей, за 2026 – 65 человек по 10 тыс. – всего 650 тыс.», - говорится в сообщении.

Как получить вознаграждение:

1. Установить факт управления автомобилем в состоянии опьянения;

2. Передать информацию в полицию (время, место, марка, цвет машины, госномер);

3. В течение 3-х часов уточнить информацию о задержании/не задержании водителя;

4. При задержании, в течение 3 месяцев необходимо обратиться в министерство транспорта Бурятии с паспортом для подачи заявления (ул. Революции 1905 года, 11а, каб. 205), тел. 8(3012) 44-31-08.

Поощрение выплачивается в течение 15 дней.