В Бурятии временно закрыли для посещения природный парк «Мамай»

В Бурятии ввели временный запрет на посещение природного парка «Мамай». Ограничения «Бурприроды» действуют с сегодняшнего дня, с 4 мая.

Такое решение приняли в целях безопасности, в связи с возможной лавинной опасностью. Поэтому оформление согласований на посещение парка через сайт www.burpriroda.ru пока недоступно.

«Горы, особенно весной – территория потенциальной опасности. Туристов в это время на «Мамае» очень мало. Рекомендуем воздержаться от поездок», - отметили в природоохранном учреждении.

Ранее «Номер один» сообщал об очередном продлении запрета на восхождение на Мунку-Сардык. Он действует до 11 мая.