Общество 04.05.2026 в 17:45

В Бурятии временно закрыли для посещения природный парк «Мамай»

Решение приняли в связи с возможной лавинной опасностью
Текст: Карина Перова
Фото: БУ «Бурприрода»

В Бурятии ввели временный запрет на посещение природного парка «Мамай». Ограничения «Бурприроды» действуют с сегодняшнего дня, с 4 мая.

Такое решение приняли в целях безопасности, в связи с возможной лавинной опасностью. Поэтому оформление согласований на посещение парка через сайт www.burpriroda.ru пока недоступно.

«Горы, особенно весной – территория потенциальной опасности. Туристов в это время на «Мамае» очень мало. Рекомендуем воздержаться от поездок», - отметили в природоохранном учреждении.

Ранее «Номер один» сообщал об очередном продлении запрета на восхождение на Мунку-Сардык. Он действует до 11 мая.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
