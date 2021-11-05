Голова Ленина в Улан-Удэ отмечает 50-летний юбилей

Памятник вождю был открыт в столице Бурятии 5 ноября 1971 года



5 ноября 1971 года был открыт памятник Владимиру Ленину на площади Советов в Улан-Удэ.



Это самая большая скульптура головы Ленина в мире. Она является символом столицы Бурятии. Высота памятника – 7,7 метров, а вес составляет – 42 тонны.



Фото: "Номер один"



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