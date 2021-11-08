Глава Бурятии обещал отказаться от QR-кодов при 80-процентной вакцинации

Сейчас вакцинировано 54% жителей республики





Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что отказ от системы QR-кодов в республике возможен при вакцинации взрослого населения на уровне 80%.

- У нас на сегодня 54% всего взрослого населения уже вакцинировано. Когда у нас будет достигнут показатель в 80% вакцинации взрослого населения, то с учетом переболевших мы можем в принципе уже отказаться от QR-кодов и прочих мер контроля доступа. Поскольку общая иммунизация населения республики будет уже высокая, поэтому устраивать какой-то контроль на входе необходимости уже не будет. Сейчас главное быстрее всем вакцинироваться, приобрести коллективный иммунитет, - рассказал Алексей Цыденов.При этом, по словам главы, вакцинированные люди тоже заболевают, но «их процент небольшой и болеют они легко».- Когда мы приобретем коллективный иммунитет, мы с коронавирусом будем спокойно жить, как сейчас с гриппом живем, - отметил Алексей Цыденов.Фото: «Номер один»