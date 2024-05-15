В Улан-Удэ станут чаще летать из Красноярска и Якутска

Авиакомпания «Аврора» совместно с партнером-авиакомпанией «КрасАвиа» на летний период увеличила количество рейсов из Красноярска в Улан-Удэ и Якутск.

По направлению «Красноярск — Якутск» в период с 3 июля по 28 сентября увеличивается частота до трех рейсов в неделю.

По направлению «Красноярск —Улан-Удэ» в сезон повышенного спроса увеличивается частота рейсов: в июне — до трех раз в неделю, в самый пиковый сезон, в июле-августе — до пяти раз в неделю.

В осенние месяцы рейсы будут выполняться: в сентябре – четыре рейса в неделю, в октябре – два рейса в неделю.

Все рейсы будут осуществляться на воздушных судах ЯК-42.

Отметим, что эти направления являются социально значимыми. Они выполняются в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», созданной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока.





Фото: Номер один