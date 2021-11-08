В Бурятии эксперимент фермера с коноплей завершился успехом

Из растения получилось отличное масло





Попытки республики начать возделывать культурную коноплю увенчались успехом. Техническая конопля выросла, сумела сохранить уровень содержания наркотического компонента в рамках допустимой нормы, и из нее отжали первые 12,5 тонн масла.

Его можно отличить сразу - оно зеленоватого цвета, а не желтого, как подсолнечное. Конопля неплохая масличная культура, но в Бурятии ее никогда особенно не выращивали.«В этом году экспериментально было посеяно сто гектаров конопли. Эксперимент проводится в течение двух лет фермером Тамиром Шагдаровым совместно с Бурятской сельхозакадемией. Техническая конопля разрешена к возделыванию, но ведется лабораторный контроль за содержанием тетрагидроканнабинола. Он не должен превышать 0,1 процента. Урожай соответствует этому», - сообщил министр сельского хозяйства республики Галсан Дареев.Фермер поставил эксперимент в Тункинском районе. Но есть еще опытный участок БГСХА в Иволгинском районе.Конопляное масло – хороший экспортный товар. Увы, данные 12,5 тонн не пойдут в розничную продажу в республике – на него надо оформлять документы. «До розницы еще далеко», - предупреждает Галсан Дареев.Поэтому из России его экспортируют в Китай, Японию, Южную Корею. Рапсовое масло тоже хотят продавать в зарубежные страны. Спрос очень хороший – например, немало покупает Китай.В эксперименте используется украинский и российский сорта. Оказалось, что один и тот же сорт может давать разные результаты на разных землях. Так, один из сортов в Иволгинском районе дал растения высотой выше двух с половиной метров и с пониженным содержанием семян. В Тунке же выросли низкорослые растения, но с высоким урожаем семян.Вскоре в эксперимент вступит ВСГУТУ. Там будут разрабатывать тему получения масла конопли и рапса – лабораторные исследования, фильтрация, рафинирование и т. д.Рапс - тоже масличная культура. Его посеяли в нынешнем году десять гектаров.Галсан Дареев отмечает, что производство конопляного и рапсового масла высокорентабельно.Урожайность конопли составила 5 ц/га, а рапса – 6 ц/га. Масло получили методом холодного отжима.«По конопле выход масла составляет 25 процентов, по рапсу 48 процентов. Но цена реализации (оптовая) конопляного масла составляет 700 тыс. рублей за тонну, т. е. 700 рублей за килограмм. Рапсового масла примерно 100 тыс. рублей за тонну, т. е. 100 рублей за килограмм», - поясняет министр сельского хозяйства.Доходность конопли, вроде бы, выше. Но надо иметь в виду, что выращивание конопли более затратно, семена стоят дорого – около 240 руб./кг. С другой стороны, выращивать техническую коноплю проще, чем рапс, который является более прихотливой культурой. Но для сбора семян конопли требуется специальный комбайн, т. к. конопля бывает весьма высокой.«Рентабельность при имеющейся урожайности примерно одинаковая», - разъясняет Галсан Дареев.В России лидером в возделывании конопли является Удмуртия. Нынче так получилось, что бурятская урожайность оказалась выше удмуртской.Что касается рапса, то он раньше выращивался в Бурятии, но тогда были другие технологии и это направление не получило развития. Хотя его можно использовать при кормлении скота.Коноплю в республике тоже выращивали, но для получения волокна. Потом дело заглохло. Из волокон конопли можно делать бумагу, веревки, шить одежду. Очень интересное растение.«Эксперимент продолжается. Сорта конопли не наши, не районированные. Ученые сельхозакадемии над этим работают. Если говорить о волокне, то важно время срезания. Недозрелое или перезрелое волокно будет некачественным. А необходимо и волокно, и семена для производства масла», - отмечает министр.Эксперименты в растениеводстве – дело, длящееся годами. Два года, который продолжается конопляно-рапсовый, это только первые шаги. Будут наблюдать, в частности, в каких районах республики коноплю лучше выращивать ради масла, а в каких для получения волокна. Так, есть планы посеять техническую коноплю в Джидинском районе.Возможно, когда-нибудь, Бурятия доживет до такого времени, когда Селенгинский ЦКК перестанет использовать для выпуска своей продукции древесину и перейдет на конопляное сырье. Такая технология есть.Фото: «Номер один»