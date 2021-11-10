Бурятия получит 1,5 млрд рублей на строительство социальных объектов на селе

В их числе школы, детский сад и спортплощадки





Министерство сельского хозяйства России утвердило распределение регионам средств федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов на ведомственную целевую программу «Современный облик сельских территорий». Бурятия по этой программе 1,5 млрд. рублей. В 2022 году объем финансирования составит 633 млн, в 2023 г. - 569 млн и 316 млн - в 2024 году.

Как сообщили в республиканском Минсельхозе, на выделенные средства в 2022-24 гг. в трех районах Бурятии предусмотрена реализация 3 проектов, направленных на развитие инфраструктурных и социальных объектов.Так, в селе Сосново-Озерское будет построена школа на 450 мест. В селе Бичура планируется капитальный ремонт стадиона, Дома культуры, детского сада, строительство детской школы искусств и двух спортивных площадок. В Закаменском районе будут построены детский сад и школа на 100 мест в улусе Дутулур.«Когда стоят задачи по наращиванию объемов производства, необходимо создать максимально комфортные условия для жизни и работы труженикам села. Федеральная программа комплексного развития сельских территорий – это прекрасная возможность благоустроить сельские населенные пункты. Построить дороги, социально значимые объекты и системы коммуникаций. Тем самым повысить качество жизни в сельской местности» – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.Фото: Минсельхоз Бурятии