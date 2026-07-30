Экономика и бизнес 30.07.2026 в 17:16
Энергетика в -60 °C: поставка специализированного энергокомплекса в Бурятию
Компания «Дженерал Пауэр» (входит в группу компаний «Системотехника») сообщила о завершении проекта по комплектации и транспортировке двух дизельных электростанций (ДЭС) общей мощностью 1650 кВт для золотодобывающего предприятия в пгт Таксимо (Республика Бурятия). Оборудование предназначено для резервирования объектов I и II категорий надежности.
Инженерные решения для экстремальных условий
Главной задачей инженеров стала адаптация энергокомплекса к работе в условиях аномально низких температур — до -60 °C. Для этого стандартная схема вентиляции была полностью модернизирована:
• Рекуперация тепла: Установлены специальные короба с вентиляторами, перенаправляющие тепло от радиатора двигателя во внутренние отсеки блок-контейнеров «Север».
Состав поставляемого оборудования
В процессе реализации проекта специалисты «Дженерал Пауэр» провели оптимизацию спецификации. В связи с недоступностью ряда европейских брендов были предложены альтернативные комплектующие с оптимальным соотношением стоимости и надежности. Поставленное оборудование полностью отвечает требованиям ТЗ и обеспечивает надежную работу систем автоматики.
Основой энергокомплекса стали дизель-генераторы бренда General Power:
1. General Power GP1400BD (основной агрегат): номинальная мощность — 1000 кВт (1250 кВА), максимальная — 1400 кВА. Оснащен 12-цилиндровым двигателем Baudouin, 4-полюсным бесщеточным генератором и цифровой системой управления с многоуровневой защитой.
2. General Power GP900BD (650 кВт): предназначен для покрытия меньших пиковых нагрузок. Выполнен по аналогичным стандартам автоматизации, что позволяет унифицировать сервисное обслуживание парка.
Сложная мультимодальная доставка в Бурятию
Транспортировка тяжеловесного оборудования в пгт Таксимо потребовала реализации комбинированной логистической схемы. Общий вес двух энергокомплексов превысил 44 тонны при длине контейнеров 9 и 12 метров.
Маршрут был разбит на два ключевых плеча:
1. Автомобильный отрезок: крупногабаритные блоки были погружены на тяжеловесные автотралы и доставлены к железнодорожному узлу.
Безопасность мультимодальной транспортировки была заложена еще на этапе проектирования: усиленная силовая рама основания и прочный каркас блок-контейнеров легко выдерживают динамические и вибрационные нагрузки при смене видов транспорта.
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Инженерные решения для экстремальных условий
Главной задачей инженеров стала адаптация энергокомплекса к работе в условиях аномально низких температур — до -60 °C. Для этого стандартная схема вентиляции была полностью модернизирована:
• Рекуперация тепла: Установлены специальные короба с вентиляторами, перенаправляющие тепло от радиатора двигателя во внутренние отсеки блок-контейнеров «Север».
• Защита топливной системы: Тепло поступает в том числе в изолированный отсек с расходным баком объемом 5000 литров. Это поддерживает стабильную вязкость дизельного топлива и предотвращает промерзание узлов.
Состав поставляемого оборудования
В процессе реализации проекта специалисты «Дженерал Пауэр» провели оптимизацию спецификации. В связи с недоступностью ряда европейских брендов были предложены альтернативные комплектующие с оптимальным соотношением стоимости и надежности. Поставленное оборудование полностью отвечает требованиям ТЗ и обеспечивает надежную работу систем автоматики.
Основой энергокомплекса стали дизель-генераторы бренда General Power:
1. General Power GP1400BD (основной агрегат): номинальная мощность — 1000 кВт (1250 кВА), максимальная — 1400 кВА. Оснащен 12-цилиндровым двигателем Baudouin, 4-полюсным бесщеточным генератором и цифровой системой управления с многоуровневой защитой.
2. General Power GP900BD (650 кВт): предназначен для покрытия меньших пиковых нагрузок. Выполнен по аналогичным стандартам автоматизации, что позволяет унифицировать сервисное обслуживание парка.
Сложная мультимодальная доставка в Бурятию
Транспортировка тяжеловесного оборудования в пгт Таксимо потребовала реализации комбинированной логистической схемы. Общий вес двух энергокомплексов превысил 44 тонны при длине контейнеров 9 и 12 метров.
Маршрут был разбит на два ключевых плеча:
1. Автомобильный отрезок: крупногабаритные блоки были погружены на тяжеловесные автотралы и доставлены к железнодорожному узлу.
2. Железнодорожный отрезок: энергостанции переформировали и закрепили на специализированных ж/д платформах, после чего они отправились по путям общего пользования напрямую в пункт назначения.
Безопасность мультимодальной транспортировки была заложена еще на этапе проектирования: усиленная силовая рама основания и прочный каркас блок-контейнеров легко выдерживают динамические и вибрационные нагрузки при смене видов транспорта.
Статья подготовлена по материалам с сайта: https://all-generators.ru/