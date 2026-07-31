Общество 31.07.2026 в 09:00

Потерял трудовую книжку: что делать и как не переживать за стаж

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Текст: Номер один
Потерял трудовую книжку: что делать и как не переживать за стаж

«Потеряла трудовую книжку, боюсь, что стаж пропал и пенсия под угрозой. Как восстановить документ и куда обращаться?» Анастасия П., Улан-Удэ

Потеря трудовой книжки — ситуация неприятная, но не катастрофическая. Ваш стаж никуда не исчез: все сведения о нем хранятся в электронном реестре Социального фонда России (СФР). Бумажный документ при необходимости можно восстановить.

Если трудовую потерял работодатель. В этом случае все заботы по оформлению дубликата лежат на нем. Сотруднику не придется самостоятельно бегать по бывшим местам работы и подтверждать стаж.

Если трудовую потеряли вы. Обратитесь в отдел кадров организации, где сейчас работаете. Если вы только начали карьеру, достаточно написать заявление — дубликат обязаны выдать в течение 15 дней. Если же вы работали и в других местах, придется подтвердить предыдущий стаж. Для этого подойдут справки, заверенные копии приказов о приеме и увольнении или другие архивные документы.

Если подтверждений не сохранилось. Запросите документы у бывших работодателей — они обязаны хранить кадровые документы в течение 75 лет. Получите сведения о трудовой деятельности в СФР через «Госуслуги», в клиентской службе СФР или в МФЦ. Обратитесь в госархив по месту регистрации ликвидированной организации — подать заявление можно через «Госуслуги» в разделе «Выдача архивных справок». Когда соберете все документы, обратитесь к работодателю за дубликатом.

Если трудовая нужна срочно. Закажите выписку из электронной трудовой книжки — она придет в личный кабинет на «Госуслугах» в течение дня. Такой документ имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. Его принимают при трудоустройстве, для оформления пособий и льгот, получения виз, а также в суде.

Важные нюансы. Бумажная трудовая книжка все еще нужна для подтверждения стажа до 2020 года и оформления льготной пенсии. Тем, кто впервые устроился на работу с 2021 года, бумажные трудовые уже не оформляют — вся информация хранится только в электронном виде.

Фото: Номер один

 

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