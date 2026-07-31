Происшествия 31.07.2026 в 09:14
В Бурятии арестовали двух оперов
Они сфабриковали уголовное дело по наркотической статье
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и взял под стражу двух сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Тарбагатайскому району.
«По версии следствия, обвиняемые для повышения показателей своей служебной деятельности задержали лицо и сфальсифицировали материалы оперативно-розыскной деятельности о его причастности к совершению преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. По итогу в отношении гражданина, заведомо непричастного к совершению данного деяния, было возбуждено уголовное дело», - рассказали в пресс-службе суда.
Постановление об аресте обвиняемых еще не вступило в законную силу.
«По версии следствия, обвиняемые для повышения показателей своей служебной деятельности задержали лицо и сфальсифицировали материалы оперативно-розыскной деятельности о его причастности к совершению преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. По итогу в отношении гражданина, заведомо непричастного к совершению данного деяния, было возбуждено уголовное дело», - рассказали в пресс-службе суда.
Постановление об аресте обвиняемых еще не вступило в законную силу.
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