Общество 31.07.2026 в 06:02
Зурхай на пятницу, 31 июля
17-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей, родившихся в год Овцы, Курицы, Обезьяны; заниматься строительством и торговлей, проводить обряды по усопшим и совершать приумножающие действия.
Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Тигра и Зайца; устраивать помолвки и свадьбы.
Стрижка волос: к ухудшению зрения и цвета лица.
Дорога: Благоприятно отправляться в поездки (кроме направления на запад).
Фото: Номер один
Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Тигра и Зайца; устраивать помолвки и свадьбы.
Стрижка волос: к ухудшению зрения и цвета лица.
Дорога: Благоприятно отправляться в поездки (кроме направления на запад).
Фото: Номер один
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