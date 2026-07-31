Зурхай на пятницу, 31 июля

Благоприятно: для людей, родившихся в год Овцы, Курицы, Обезьяны; заниматься строительством и торговлей, проводить обряды по усопшим и совершать приумножающие действия.Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Тигра и Зайца; устраивать помолвки и свадьбы.Стрижка волос: к ухудшению зрения и цвета лица.Дорога: Благоприятно отправляться в поездки (кроме направления на запад).Фото: Номер один