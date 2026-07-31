Жители Бурятии не стали газовать

После рекордного роста интереса к установке газобаллонного оборудования (ГБО) в конце июня и начале июля в республике спрос заметно снизился. Если еще несколько недель назад многие заказы были расписаны практически до августа, то сейчас записаться на установку можно в течение пары недель. Специалисты отмечают, что ситуация стабилизировалась после того, как удалось купировать топливный кризис: очереди на автозаправках исчезли, а дефицит бензина перестал носить острый характер.Мы обзвонили несколько компаний, занимающихся установкой газобаллонного оборудования в Улан-Удэ, и выяснили, что бум спроса заметно спал. По словам представителей сервисов, в начале июля телефоны буквально не умолкали, а запись велась на несколько недель вперед. Однако затем часть клиентов стала отменять заявки, а некоторые вовсе отказались от идеи переоборудования автомобиля.Специалисты считают, что многих остановила стоимость работ: сегодня установка газобаллонного оборудования на легковой автомобиль обходится в среднем в 85 - 100 тыс. рублей. Кроме того, после монтажа необходимо официально зарегистрировать изменения в конструкции автомобиля в ГИБДД, что требует времени и дополнительных затрат.Частных клиентов стало меньше, но бизнес не сворачивает планы: крупные предприятия продолжают переводить свой транспорт на газомоторное топливо. Для коммерческого транспорта с большими пробегами экономический эффект остается очевидным, поэтому спрос со стороны бизнеса сохраняется высокий.Экс-гендиректор ОАО «Бурятгаз» Игорь Бобков считает происходящее вполне закономерным.- В начале кризиса люди видели огромные очереди на бензиновых заправках и одновременно свободные газовые АЗС. Естественно, сработал эффект толпы, и многие сразу побежали записываться на установку газобаллонного оборудования. Но спустя месяц стало понятно, что ситуация с топливом в целом стабилизировалась. Очереди исчезли, и люди начали спокойно считать: стоит ли сейчас вкладывать около 100 тыс. рублей, оформлять разрешение в ГИБДД и менять конструкцию автомобиля, - отметил он.При этом Игорь Бобков уверен, что установка ГБО остается рациональным решением для тех, кто много ездит.- Не стоит метаться из стороны в сторону. Рачительный хозяин, установив газобаллонное оборудование, в определенной степени страхует себя от возможных будущих рисков. Особенно это важно для тех, кто регулярно ездит на большие расстояния. Автомобиль фактически получает два вида топлива - газ и бензин. Даже если возникнут проблемы с одним видом топлива, всегда остается второй. Кроме того, автомобили с газобаллонным оборудованием точно не будут стоять в очередях, потому что с газом сегодня проблем нет и не предвидится, - подчеркнул он.По словам бывшего руководителя «Бурятгаза», интерес к газомоторному топливу сохранится и в дальнейшем, поскольку экономическая выгода никуда не исчезла.- Газ в любом случае остается примерно в два раза дешевле традиционного топлива. Это позволяет существенно снизить расходы на эксплуатацию автомобиля. Поэтому перспективы у этого направления хорошие, но любые решения должны приниматься спокойно и взвешенно, - считает Игорь Бобков.Быстрой окупаемости, впрочем, ждать не стоит. При стоимости оборудования около 85 - 100 тыс. рублей срок выхода в ноль обычно составляет от одного до двух лет и напрямую зависит от годового пробега автомобиля. С 2015 года переоборудование автомобиля требует обязательного оформления: владельцу необходимо пройти предварительную техническую экспертизу, получить разрешение в ГИБДД, установить оборудование в аккредитованном сервисе, пройти техосмотр и затем внести изменения в ПТС и СТС.К тому же газобаллонное оборудование подходит не для всех автомобилей. Наибольшие сложности могут возникнуть с современными двигателями с непосредственным впрыском топлива, а некоторые модели китайских автомобилей могут испытывать проблемы при эксплуатации на газе.Таким образом, спад спроса на установку газобаллонного оборудования в наших краях выглядит вполне закономерным. При этом долгосрочный интерес к газомоторному топливу сохраняется прежде всего среди тех, кто ежедневно проезжает большие расстояния и рассчитывает на заметную экономию расходов на топливо.