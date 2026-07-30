В Улан-Удэ установили лестницу, соединившую Стеклозавод и Шишковку

В Улан-Удэ установили новую и надежную лестницу, соединившую два микрорайона – Шишковку и Стеклозавод. Как сообщил депутат горсовета Чингис Болотов, улицы Заовражная и Рабочая теперь связаны удобным пешеходным маршрутом.

Ранее людям было очень сложно подниматься и спускаться по крутому склону, особенно в зимний период. Из-за гололёда пешеходы скользили, падали, в том числе рядом с проезжей частью, что создавало серьезную угрозу безопасности.

Подготовку к строительству лестницы начали ещё прошлой зимой, чтобы успеть до начала осенней распутицы.

«Теперь пешее передвижение между микрорайонами стало гораздо удобнее и безопаснее. Благоустройство этого участка будет продолжено», - отметили в пресс-службе горсовета.