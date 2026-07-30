Общество 30.07.2026 в 17:52

Сибирские пенсионеры говорят «спасибо» интернету

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Текст: Служба информации "Номер один"
Сибирские пенсионеры говорят «спасибо» интернету
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
Продолжается прием заявок на XII Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2026». На данный момент уже поступило 2 000 работ из разных регионов страны, при этом более трети из них — от участников из Сибири.

Конкурс, который ежегодно проводят «Ростелеком» и Социальный фонд России в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета», направлен на повышение качества жизни граждан старшего возраста, поддержку их самореализации в современном цифровом обществе и обучение пользования электронными социальными сервисами. Участниками могут стать пользователи интернета старше 50 лет, а также люди с инвалидностью всех возрастов, освоившие компьютер и всемирную сеть как самостоятельно, так и на специализированных курсах.

Работы принимаются в четырех основных номинациях: «Мои интернет-достижения», «Моя интернет-инициатива», «Я – интернет-звезда» и «Я волонтер!». Подать заявку на участие могут и те, кто обучает компьютерной грамотности старшее поколение, для этого нужно выбрать направление «Авторские методики преподавания».

Подробные условия конкурса есть на сайте проекта «Азбука интернета». Там же можно найти одноименный учебник по основам компьютерной грамотности, работе со смартфонами и другими «умными» устройствами. Несколько глав посвящено теме цифровой безопасности. Учебное пособие содержит очень подробные материалы, с иллюстрациями и пошаговыми инструкциями. 

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«"Ростелеком" уделяет особое внимание тому, чтобы интернет был не только доступным, но и безопасным для пользователей всех возрастов. Мы проводим ряд просветительских мероприятий, посвященных цифровой грамотности и кибергигиене, а также предлагаем современные решения для киберзащиты, например бесплатный сервис антифишинга "Безопасный интернет", который входит в базовый пакет услуг компании».

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