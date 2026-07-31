Происшествия 31.07.2026 в 09:16
В Бурятии молодой водитель насмерть сбил пенсионера на электросамокате
Юноша убежал, бросив там машину
Текст: Карина Перова
Накануне вечером в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии насмерть сбили 78-летнего мужчину, двигавшегося на электросамокате.
ДТП случилось на улице Ленина, на пенсионера, предположительно, наехал 21-летний водитель автомобиля «Тойота Премио».
Как отметили в Госавтоинспекции республики, пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте. Водитель же скрылся, бросив там машину. Как сообщили «Номер один» в ведомстве, автомобилиста ищут.
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