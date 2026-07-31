Происшествия 31.07.2026 в 09:00
В Улан-Удэ известному строителю ужесточили обвинение
Владимиру Хусаеву инкриминировали мошенничество в особо крупном размере
Текст: Андрей Константинов
Известному в Бурятии бизнесмену, руководителю целого ряда строительных фирм Владимиру Хусаеву предъявили новое обвинение. Напомним, ранее его привлекли к уголовной ответственности по ст. 200.3 УК РФ (Привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов). Теперь к этому добавилась более тяжкая статья - мошенничество в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе Советского райсуда, новое обвинение связано со «строительством многоквартирных домов на территории Улан-Удэ».
В связи с увеличением объема предъявленного обвинения следствие ходатайствовало об избрании Владимиру Хусаеву новой меры пресечения. Изначально суд наложил на него ограничения в виде запрета определенных действий: бизнесмену запретили покидать жилье в ночное время. Теперь же предприниматель взят под домашний арест. Это сделано для того, чтобы он «не препятствовал расследованию и не принял мер по сокрытию необнаруженных доказательств».
«На период действия данной меры пресечения обвиняемому установлены запреты покидать жилое помещение, а также общаться с иными участниками производства по расследуемому уголовному делу», - отметили в пресс-службе суда.
Напомним, уголовное дело о нарушениях при долевом строительстве в компании «Мегаполис» на Владимира Хусаева возбудили весной этого года.
«Установлено, что «Мегаполис» осуществлял строительство многоквартирных жилых домов в Улан-Удэ. При этом коммерческая организация неправомерно заключила с гражданами договоры купли-продажи квартир без открытия специальных эскроу-счетов. Общая сумма незаконно привлеченных средств граждан превысила 4,9 млн рублей», - рассказывали тогда в прокуратуре Бурятии.
Как уже сообщал «Номер один», ранее Владимир Хусаев был осужден за крупное мошенничество и чудом избежал еще одного приговора – по «налоговому» делу. А его бизнес-структуры последнее время регулярно оказывались в центре скандалов. Один из самых громких – строительство жилого комплекса «Мегаполис». После сдачи одного дома стройка там фактически встала, в результате сотни дольщиков не получили свое жилье в срок. В результате для достройки объекта властям Бурятии пришлось искать новую компанию. Завершить строительство вызвалась компания ГК «Байкал».
Тем временем в Минстрое Бурятии заверили, что вопрос о проблемной стройке находится на постоянном контроле.
«Процесс не быстрый. На сегодня в Бурятии все предыдущие проблемы с дольщиками были решены. Каждый получил свои ключи от квартир. «Мегаполис» - это новая история, которую правительство вынуждено исправлять, чтоб не оставить обманутых застройщиком людей без жилья. Проект крупный, требует значительных финансовых гарантий, соблюдения множества условий, и, самое важное здесь, это время. Такие крупные проблемы быстро не решаются», - сообщили «Номер один» в министерстве.
В связи с увеличением объема предъявленного обвинения следствие ходатайствовало об избрании Владимиру Хусаеву новой меры пресечения. Изначально суд наложил на него ограничения в виде запрета определенных действий: бизнесмену запретили покидать жилье в ночное время. Теперь же предприниматель взят под домашний арест. Это сделано для того, чтобы он «не препятствовал расследованию и не принял мер по сокрытию необнаруженных доказательств».
«На период действия данной меры пресечения обвиняемому установлены запреты покидать жилое помещение, а также общаться с иными участниками производства по расследуемому уголовному делу», - отметили в пресс-службе суда.
Напомним, уголовное дело о нарушениях при долевом строительстве в компании «Мегаполис» на Владимира Хусаева возбудили весной этого года.
«Установлено, что «Мегаполис» осуществлял строительство многоквартирных жилых домов в Улан-Удэ. При этом коммерческая организация неправомерно заключила с гражданами договоры купли-продажи квартир без открытия специальных эскроу-счетов. Общая сумма незаконно привлеченных средств граждан превысила 4,9 млн рублей», - рассказывали тогда в прокуратуре Бурятии.
Как уже сообщал «Номер один», ранее Владимир Хусаев был осужден за крупное мошенничество и чудом избежал еще одного приговора – по «налоговому» делу. А его бизнес-структуры последнее время регулярно оказывались в центре скандалов. Один из самых громких – строительство жилого комплекса «Мегаполис». После сдачи одного дома стройка там фактически встала, в результате сотни дольщиков не получили свое жилье в срок. В результате для достройки объекта властям Бурятии пришлось искать новую компанию. Завершить строительство вызвалась компания ГК «Байкал».
Тем временем в Минстрое Бурятии заверили, что вопрос о проблемной стройке находится на постоянном контроле.
«Процесс не быстрый. На сегодня в Бурятии все предыдущие проблемы с дольщиками были решены. Каждый получил свои ключи от квартир. «Мегаполис» - это новая история, которую правительство вынуждено исправлять, чтоб не оставить обманутых застройщиком людей без жилья. Проект крупный, требует значительных финансовых гарантий, соблюдения множества условий, и, самое важное здесь, это время. Такие крупные проблемы быстро не решаются», - сообщили «Номер один» в министерстве.