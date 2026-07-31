Общество 31.07.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 31 июля 2026 года

Астрологические советы для каждого знака зодиака
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Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 31 июля 2026 года

Этот день – как последняя страница в блокноте. Идеальное время, чтобы выдохнуть, выкинуть лишнее и не тащить старые обиды или скучные дела в август. Звезды советуют действовать без суеты, доверять интуиции и находить баланс между тем, что «надо», и тем, что хочется.

 

Овен (21 марта — 19 апреля)

Цвет дня: коралловый. Не берите с собой в август то, что вас уже не радует. Некоторые планы потеряли смысл, а обещания давно пора отменить. В финансах может случиться прорыв, но для этого нужно навести порядок в бюджете прямо сейчас. Оставьте только главное, остальное пусть остается в июле.

 

Телец (20 апреля — 20 мая)

Цвет дня: молочно-белый. Проведите инвентаризацию своей жизни. Что занимает место просто потому, что «ну вдруг пригодится»? Это касается и людей, и привычек, и вещей в шкафу. Если чашка разбита, ее можно выбросить даже если она любимая. Новое не влезет, пока старое не выкинуто.

 

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Цвет дня: лимонно-желтый. Сегодня в голову придет мысль, которая сначала покажется глупой, а через пару часов вокруг нее выстроится целый план. Запишите её. Меркурий сегодня дружит с Ураном, поэтому случайные разговоры могут изменить ваши планы к лучшему. Только не начинайте тридцать дел сразу — выберите одно.

 

Рак (21 июня — 22 июля)

Цвет дня: серебристо-голубой. Хочется закрыться от всех и объявить технический перерыв — это нормально, июль был долгим. Но не закрывайте окно совсем, оставьте маленькую щелочку. В августе через нее может залететь что-то очень приятное, хотя поначалу оно может показаться очередной проблемой.

 

Лев (23 июля — 22 августа)

Цвет дня: золотой. Вы привыкли быть главным героем во всех историях, но сегодня попробуйте побыть зрителем. Солнце дает вам много сил, но Луна делает окружающих чувствительнее обычного. Иногда лучше промолчать последнюю фразу, которую вы уже придумали, и вечер станет гораздо приятнее.

 

Дева (23 августа — 22 сентября)

Цвет дня: шалфейный. Прекратите планировать еще не начавшийся август до последней минуты. Оставьте хотя бы одну задачу без инструкции. Венера помогает разобраться с практичным, а интуиция подскажет там, где списки бессильны. Позвольте себе прожить пятницу просто так, ничего никому не доказывая.

 

Весы (23 сентября — 22 октября)

Цветья: пыльно-розовый. На одной чаше весов список бесконечных «надо», на другой — билет в отпуск. Вам слишком долго хотелось всем нравиться. Спросите себя: а мне самому хорошо? Если ответ ищется долго, пора сказать кому-то спокойное «нет». Земля продолжит вращаться, обещаем.

 

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Цвет дня: гранатовый. Откройте сундук со старыми обидами и признайтесь: они уже не болят, просто лежат по привычке. Для начала достаточно перестать мысленно возвращаться к старым историям. Вспомнить можно, но жить там больше не обязательно. Тащить призраков в новый месяц никто не заставляет.

 

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Цвет дня: шафрановый. Вы умеете смотреть вперед так далеко, что забываете посмотреть под ноги. Не расписывайте весь август поминутно. Случайная встреча или предложение сегодня способны все изменить, и это будет отличная перемена. Оставьте в своем рюкзаке место для неожиданного маршрута.

 

Козерог (22 декабря — 19 января)

Цвет дня: стальной. Конец месяца — не повод превращаться в ревизора собственной жизни и писать отчет о проделанной работе. Вы человек, а не отдел внутреннего аудита. Сделайте необходимый минимум, а остальное спокойно передайте будущему Козерогу из понедельника. Он справится.

 

Водолей (20 января — 18 февраля)

Цвет дня: электрический синий. После полнолуния вы многое поняли про себя, но не спешите принимать окончательные решения. Сегодня утром вы можете хотеть одного, а вечером — совершенно другого. Это не непоследовательность, это новая информация. Август начнется не так, как вы ждали, и это хорошая новость.

 

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Цвет дня: лавандовый. Луна сегодня у вас дома, поэтому вы чувствуете всё острее других. Пользуйтесь этим, но не придумывайте за людей скрытые смыслы. Если вам спокойно и приятно — не ищите подвох и срочно заслуженные причины этому счастью. Просто побудьте в этом дне босыми ногами в теплой траве.

Фото: нейросеть

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