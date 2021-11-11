Население Бурятии начало вымирать

Стимулы для роста рождаемости не помогли ей победить смертность





В республике ускоряется депопуляция населения, связанная не только с миграцией в регионы с большей заработной платой и лучшими климатическими условиями, но и ростом смертности, которая перекрывает падающую рождаемость в регионе. По данным Управления ЗАГС Бурятии, в октябре в республике от разных причин скончалось 1094 человека. Родилось же 1008. Число ушедших в мир иной оказалось на 8,5% больше, чем родившихся.

Ситуация кардинально изменилась за каких-то два года. Так, если в октябре 2019 года скончалось 940 человек, то родилось 1136 человек. Положительный баланс тогда составлял 20%. Что стало причиной столь существенных сдвигов? Есть мнение, что существенный вклад, судя по статистике смертности, внес не только COVID-19 (к слову, по причинам ухода в мир иной инфекция уступает «обычным» сердечно-сосудистым или онкологическим заболевания). Вместе с тем сказался побочный эффект от борьбы с вирусом. Это и локдауны, и изоляция пожилых граждан с невозможностью вести здоровый образ жизни, позднее обращение больных за медицинской помощью, вызванное вынужденным перепрофилированием под борьбу с вирусом многих лечебных учреждений. Усугубило ситуацию и падение доходов населения, вызванное начавшейся в 2020-м гиперинфляцией. Ведь у бедных обратиться за помощью в частные клиники (а прорваться в бесплатные в связи с ковидным перепрофилированием было почти нереально) отсутствуют возможности.Что касается рождаемости, то в 2019 и до осени 2020 года положение в Бурятии было относительно неплохим. Это стало результатом политики по стимулированию рождаемости через выплату из бюджета матерями детских денег. Так, при рождении второго ребенка размер выплаты с 2021 года увеличился на 155,5 тыс. рублей. А материнский капитал составил 639,4 тыс. рублей.Кроме того, тогда же правительство Бурятии при поддержке федерального центра запустило ряд актуальных программ в области инфраструктуры и добилось ускоренного ввода новых детских садов и школ в Улан-Удэ и районах.Но с 2021 года эти стимулы неожиданно перестали работать. В Бурятии семьи стали чаще отказываться от рождения детей или перенесли эти планы на будущее. Согласно прошлогодним данным ВЦИОМ (который опрашивал также респондентов Бурятии), чаще всего называются три основные причины нежелания женщин заводить детей.Это нехватка денег, дефицит жилплощади и отсутствие мужа или постоянного партнера. В последнем случае женщинам все труднее создать надежный союз из-за элементарного уменьшения числа мужчин. Вызвано это высокой смертностью от алкоголя, травм на производстве, в ДТП и самоубийств. Кроме того, часть мужчин не торопится вступать в брак и взваливать на себя тяжелые обязанности по обеспечению семьи. Другие уезжают в Москву или северные города с более высокой зарплатой, оставаясь там. Часть мужчин находится в тюрьмах, их по стране, кстати, около полумиллиона человек.Плюс ко всему за последние годы резко изменились требования к образованию. На фоне существенной деградации качества образования по сравнению с периодом СССР семьям часто приходится прикладывать титанические временные и материальные усилия для того, чтобы обеспечить хотя бы сносный уровень образования.- В Бурятии до сих пор есть серьезное отставание в области развития социальной инфраструктуры, по сравнению с Иркутском и Новосибирском, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге, - говорит детский психолог Ольга Синельникова. - Поэтому у нас очень сложно дать качественное образование для ребенка, начиная с детского сада, здесь масса факторов: от нехватки хороших педагогов до плохой транспортной доступности. Ведь чтобы найти хорошую школу, кружок английского или спортивный зал для ребенка, мама должна фактически не работать, иметь свой автомобиль и только тем и заниматься, чтобы возить ребенка по городу. А когда работать и жить для себя?Все больше матерей считают, что очень трудно вырастить на достойном уровне одного, максимум двоих детей, а если говорить о трех-четырех, то чаще всего это означает временный отказ от работы и резкое ухудшение материального положения.- Ведь стандарты жизни изменились, матери хотят, чтобы их будущий ребенок был здоров, счастлив, хорошо окончил школу, поступил в вуз, - продолжает психолог. - И все больше женщин понимают, что на этом пути им предстоят тяжелейшие испытания. И мало в каких семьях они получают помощь не только от мужей, кстати, очень много матерей воспитывают детей в одиночку, но и от дедушек и бабушек. Ведь и те заняты выживанием, часто продолжая работать.Судя по всему, в 2021 году в Бурятии не стоит ожидать чудес - локдауны закончились, но в стране начались новые и долгосрочные антиковидные ужесточения c введением QR-кодов. Что уже усилило нервозность в обществе из-за ограниченного доступа к благам цивилизации части населения. Очевидно, что только кардинальная смена политики и стимулирование экономического роста даст гражданам шанс на появление света в конце тоннеля, в котором оказались большинство регионов России в последние два года.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com