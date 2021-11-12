Еда в Бурятии дорожает на глазах

Но есть и хорошие новости - водка подешевела





Покупка продуктов питания для многих жителей Бурятии становится большой проблемой. Цены растут, и в продуктовом магазине уже не разгуляешься. Проблему продовольственной инфляции признают на всех уровнях власти. И для таких регионов, как Бурятия, по качеству жизни традиционно находящаяся в группе аутсайдеров, удорожание продуктов питания особенно бьет по кошельку.

Минсельхоз Бурятии тогда заявил, что «вся ярче становятся ценовые диспропорции между производством агропродовольственной продукцией и торговлей. Сдерживаются отпускные цены на местную продукцию, что ведет к убыточности предприятий».





Как сообщает Лента.ру, рост цен на продукты питания в мире стал максимальным с 1970-х годов. Правительства обеспокоены резким удорожанием еды и ищут способы разрядить обстановку на рынке. В России в этом плане особенно тяжело приходится дотационным регионам, где и без того у людей мизерные зарплаты.Перед сентябрьскими выборами в Госдуму, где с успехом выступила партия «Единая Россия», власти заключали с магазинами соглашения о добровольной «заморозке» розничных цен на некоторые товарные группы продовольствия. Но таких групп было мало, и это не изменило общую ситуацию. Деньги неуклонно превращаются в пыль.С отчаяния в энергетической сверхдержаве даже вновь заговорили о введении продуктовых карточек для малоимущих граждан.У многих жителей республики перед полками с продуктами все чаще возникает вопрос не «купить или не купить?», а «хватит ли мне денег» на все это.Так, в июле в улан-удэнских киосках «Бурятхлебпрома» булку хлеба «Украинского» можно было купить за 31 рубль. Сейчас она стоит 35 рублей. Цены растут как на дрожжах. Что будет к концу года?Росстат в своем сравнительном анализе средних цен на продукты за август текущего года с ценами год назад подтверждает, что в Бурятии весомый скачок вверх можно наблюдать по многим товарам. Свежей официальной статистики за последние пару месяцев пока нет.Что из продовольствия особенно шокировало в Бурятии в текущем году, так это белокочанная капуста. Средний августовский ценник составил 48,98 руб./кг. В августе 2020 в республике цена была за 26,19 руб./кг. То есть цены выросли на 87%. Капуста находится на вершине «пьедестала почета» бурятских овощных цен. Но, увы, «черный август» был не только здесь.Свекла смотрелась тоже амбициозно. Она скакнула с 43,89 до 69,38 руб./кг - на 58% за год. Хотя по России августовская свекла в этом году шла гораздо ниже.По итогам августа 2020 килограмм свежих огурцов стоил в Бурятии в среднем 63,96 рубля. В нынешнем августе цена составила 73,87 рубля. Плюс 15,5% за год. Данные цифры официально зафиксировал Росстат. Причем все это летом, в овощной сезон. Свежие помидоры в республике в нынешнем августе стоили в среднем 120,13 руб./кг (аналогичная цена в среднем по России - 85,35). В августе прошлого года Бурятия имела «помидорную» цену всего лишь 101,7 (81,12 - среднероссийская цена). Таким образом, бурятская «помидорная» инфляция превысила 18% за год.Кило картофеля обходилось покупателю почти в 44 руб./кг. Удорожание произошло более 17% за 12 месяцев. Конечно, август в нынешнем году не случился сезоном массового сбора картофельного урожая. Так ведь и прошлогодний август тоже не был таковым.Морковь находилась на уровне 76,82 руб./кг (в среднем по России - 51,27). Рост – 16%. Репчатый лук превысил планку в 53 руб./кг и дал рост почти на 29%.Бурятия знаменита своими попытками нарастить производство овощей. Вынашиваются проекты тепличных комплексов. Время от времени оказывается, что дело не выгорело. Но экономический блок республиканского правительства бодрится и верит в светлое овощное будущее. Вот только почему-то мы по-прежнему никак не можем вытеснить томскую и новосибирскую продукцию, все так же завозимую к нам.Не говоря уж про заграницу. Как известно, много репчатого лука импортируется из того же Казахстана. Хотя в свое время его отлично выращивали в семейских районах республики. Причем без всяких тепличных комплексов.Недавно в Народном Хурале прошло обсуждение ситуации с торговлей сельхозпродукцией, с доступом местных производителей на прилавки. Собрались аграрии, переработчики, представители торговли, депутаты, чиновники. «В прошлом году по сегменту импорта овощей завезено свыше 11 тыс. тонн. Основная часть – это лук, капуста, морковь и свекла», - описала значимость заграницы Екатерина Кочетова, министр экономики республики.Анализ цен, проведенный минсельхозом, показал, что «торговые надбавки на основные продукты питания составляют порой от 30 до 50%. На овощи держится очень высокая цена. Торговая надбавка - в 2 - 2,5 раза, 2 - 2,2 раза - от цены отпускной. Картофель торговая наценка составляет 70%».Тем временем в Улан-Удэ начали ставить новогодние елки. Люди готовятся к празднику. В этом году многим придется распрощаться с планами увидеть на своем праздничном столе отечественную лососевую икру. Она взлетела в цене. По итогам августа-2021 килограмм указанного продукта стоил 4014,91 рубля. В августе прошлого года цена была 2703,17.Вместо икры предлагаем поставить на стол натуральные рыбные консервы с маслом. Банка в 350 грамм в августе стоила всего 137,34 рубля. Хоть консервы тоже выросли за год больше чем на 16%.Самая популярная «народная» крупа гречка выросла почти на 23%, и ее килограмм твердой поступью приближается к «круглой» отметке в 100 рублей.Почти на 20% в бурятской торговле наценились овсяные хлопья «Геркулес», но остались значительно ниже среднероссийского ценника, зашкаливающего за 80 руб./кг.В числе быстро дорожающих продуктов - подсолнечное масло. С августа 2020 до августа 2021 цена килограмма поднялась с 101,33 рубля до 139,11 рубля. Если так пойдет дальше, то в среде бедняков Бурятии начнется переход от жарки еды к варке. Если верить тому, что жареное является не очень полезной пищей, то с этой стороны переход можно даже приветствовать.Продолжая эту идею, отметим приличный рост цен на «белую смерть» - сахар. Сахар-песок в августе стоил 64,07 руб./кг (по стране - 51,43). Произошел рост более 35% за 12 месяцев.Наценился и мясной фарш, куриные окорочка, говядина и т. д.И все-таки есть продукты, которые дешевеют. Например, водка (40 градусов и выше). С августа-2020 до августа-2021 литр упал в цене до 685,87 рубля. Еще немного, и достиг бы среднероссийского уровня, но не вышло. А вот пиво не смогло поддержать «старшего по званию», то есть по крепости. Как отечественные, так зарубежные марки пенного подорожали.Раз мы уже упомянули Новый год, то посмотрим на так называемое «Вино игристое отечественное». Под этой странной формулировкой, как известно, прячется шампанское. Литр шампанского в Бурятии продавали в среднем по 403,27 руб./л. Рост - около 12% за год. Что будет с «шампунем» в декабре, вскоре увидим.Российский коньяк, не сказать, что отметился галопирующей инфляцией, но наценился до 1305,17 руб./л (плюс 7,7% за год). Однако, хоть прирост по нашим временам и скромен, этот напиток будет по карману не каждому.Повторимся, выше идет речь об августовких, довыборных ценах. Как изменились цены с той поры, мы все видим по чекам из магазинов. Хотелось бы как-то поддержать жителей Бурятии, но в голову не приходит ничего, кроме знаменитого душевного изречения Дмитрия Медведева: «Денег нет, но вы держитесь».Петр Санжиев, «Номер один»Фото: «Номер один»