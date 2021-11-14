МЧС Бурятии предупреждает об угрозе снежных лавин

Опасность может возникнуть в Северо-Байкальском районе

В период с 08.00 14 ноября по 08.00 15 ноября в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин. Кроме того, водителям следует быть осторожными - по данным Бурятского гидрометцентра, на дорогах местами гололедица, накаты.

- Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует гражданам не пренебрегать предупреждениями специалистов, воздержаться от выходов на лавиноопасные участки, а также неукоснительно соблюдать меры безопасности.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий автовладельцам необходимо учитывать состояние дорожного полотна, соблюдать скоростной режим, дистанцию на дороге, избегать резких манёвров. Помните, в условиях гололеда значительно увеличивается тормозной путь машины. Пешеходам также следует быть осторожными и внимательными, - отметили в ведомстве.

Кроме того, МЧС Бурятии напоминают, что туристам перед выходом на любой маршрут нужно заранее регистрировать свою группу в подразделениях МЧС России, можно подать онлайн-заявку на регистрацию туристской группы.

При возникновении происшествий немедленно звоните на единый номер вызова экстренных оперативных служб "112". Телефон пожарно-спасательной службы - "101".

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