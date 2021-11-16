В Бурятии передали штормовое предупреждение

Погода в республике резко ухудшится



По данным Бурятского гидрометцентра, вечером 16 ноября по юго-западу и южному Прибайкалью, 17 ноября по всей территории республики ожидается снег, местами сильные снегопады, метели. Ветер усилится до 15-20 м/с, температура воздуха понизится на 8-10 градусов.

На перевалах автодорог гололедица, снежные накаты и заносы.



Фото: МЧС Бурятии На перевалах автодорог гололедица, снежные накаты и заносы.Фото: МЧС Бурятии

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