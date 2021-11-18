В Монголии построят четыре новых мясокомбината

Разработано ТЭО проекта, стоимость которого оценивается в 78 млн долларов



В Монголии разработано и готово к реализации технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства четырех мясокомбинатов на средства льготного кредита КНР в размере 1 млрд долларов, сообщает



Мясоперерабатывающие заводы будут построены в аймаках Дорнод, Ховд, Булган и Архангай. На строительство планируют выделить 78 млн долларов из китайского льготного кредита.



Победитель тендера разработал и передал ТЭО проекта минпродсельхозу. «В настоящее время стороны проводят переговоры по заключению соглашения. В случае подписания этого документа, строительные работы начнутся в следующем году, а срок сдачи в эксплуатацию четырех пилотных заводов назначен на 2023 год», - сообщил отраслевой министр З.Мэндсайхан.



При заводах будут развиты специализированные площадки для откорма скота на 20-30 тысяч голов.



Кроме того, в результате реализации этого проекта появятся 2500 новых рабочих мест.



Фото: montsame.mn В Монголии разработано и готово к реализации технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства четырех мясокомбинатов на средства льготного кредита КНР в размере 1 млрд долларов, сообщает МОНЦАМЭ Мясоперерабатывающие заводы будут построены в аймаках Дорнод, Ховд, Булган и Архангай. На строительство планируют выделить 78 млн долларов из китайского льготного кредита.Победитель тендера разработал и передал ТЭО проекта минпродсельхозу. «В настоящее время стороны проводят переговоры по заключению соглашения. В случае подписания этого документа, строительные работы начнутся в следующем году, а срок сдачи в эксплуатацию четырех пилотных заводов назначен на 2023 год», - сообщил отраслевой министр З.Мэндсайхан.При заводах будут развиты специализированные площадки для откорма скота на 20-30 тысяч голов.Кроме того, в результате реализации этого проекта появятся 2500 новых рабочих мест.Фото: montsame.mn

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.