В Монголии построят четыре новых мясокомбината

Разработано ТЭО проекта, стоимость которого оценивается в 78 млн долларов
В Монголии разработано и готово к реализации технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства четырех мясокомбинатов на средства льготного кредита КНР в размере 1 млрд долларов, сообщает МОНЦАМЭ.
Мясоперерабатывающие заводы будут построены в аймаках Дорнод, Ховд, Булган и Архангай. На строительство планируют выделить 78 млн долларов из китайского льготного кредита.
Победитель тендера разработал и передал ТЭО проекта минпродсельхозу. «В настоящее время стороны проводят переговоры по заключению соглашения. В случае подписания этого документа, строительные работы начнутся в следующем году, а срок сдачи в эксплуатацию четырех пилотных заводов назначен на 2023 год», - сообщил отраслевой министр З.Мэндсайхан.
При заводах будут развиты специализированные площадки для откорма скота на 20-30 тысяч голов.
Кроме того, в результате реализации этого проекта появятся 2500 новых рабочих мест.
Фото: montsame.mn
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