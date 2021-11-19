В Улан-Удэ открыли новый школьный кванториум

Он создан на базе Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1







В Улан-Удэ на базе Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1 сегодня официально открылся детский технопарк «Кванториум», где школьники могут развивать свои таланты в естественно-научной и технической сферах, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«В первую очередь такой кванториум нужен для того, чтобы наши дети могли изучать естественные науки, математику, физику, робототехнику, чтобы для них было больше мотивации. Им становится интересно, они лучше начинают понимать предмет и его основы, лучше сдают ЕГЭ, и, соответственно, у них больше возможностей дальше устроиться в жизни. Это и развитие, и профориентация, т.к. ребенок определяется, что ему более интересно, и просто воспитание личности», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



В уютных отремонтированных кабинетах с современным оборудованием школьники глубже изучают физику, химию, биологию, технологии, а также обучаются по программам дополнительного образования естественно-научной и технической направленности. Здесь они могут проявлять свои таланты, заниматься проектной деятельностью, готовиться к конкурсам и олимпиадам, а также определиться с будущей профессией.



«Ребята обучаются на современном инновационном оборудовании в стенах родной школы. Благодаря федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» у наших учеников появился свободный доступ к освоению новых технологий. Это радует и открывает новые возможности и для учеников, и для педагогов», - отметил директор РБНЛИ №1 Булат Шойнжонов.



Напомним, что это уже второй кванториум в республике. Первый республиканский кватнориум считается одним из самых больших в Сибири и на Дальнем Востоке. Также приобретены мобильные кванториумы, которые ездят по районам Бурятии. Дети в малых населенных пунктах имеют возможность обучаться основам программирования, робототехнике, инженерному дизайну и виртуальной реальности. Помимо этого, в Бурятии создано два центра коллаборации с БГУ и СибГУТИ, 96 «точек роста» и 2 IT-клуба.



Федеральным оператором по организационно-техническому и методическому сопровождению создания в регионах РФ детских технопарков «Кванториум» выступает Академия минпросвещения России. В новом учебном году первые детские технопарки «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций начнут работу в 48 субъектах федерации.



Фото: egov-buryatia.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.