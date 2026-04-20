Общество 20.04.2026 в 16:42

В Улан-Удэ в этом году озеленят более 40 территорий

На ул. Ербанова ко Дню города старые тополя заменят на голубые ели
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ в этом году озеленят более 40 территорий
Фото: мэрия Улан-Удэ
В этом году власти столицы Бурятии планируют озеленить более 40 территорий в различных районах города. В частности, продолжится посадка крупномерных деревьев. Как сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутнеков, их будут добавлять в сквере Строителям БАМа, на ул. Борсоева, в скверах им. Сенчихина, «Зодчий», на Сиреневом бульваре, в Яблоневом сквере и других местах отдыха горожан.

«На ул. Пушкина продолжим высаживать аллею серебристых тополей, на ул. Терешковой – отремонтируем живую изгородь и досадим яблони. На проспекте Победы и ул. Куйбышева – восстановим растения, отремонтируем изгородь; в 105‑м микрорайоне – высадим хвойные крупномеры; на ул. Трактовая после реконструкции теплотрассы высадим серебристые тополя; на ул. Балтахинова – досадим кизильник; на ул. Ербанова ко Дню города заменим старые тополя на голубые ели, а на ул. Кабанская высадим яблони», - перечислил запланированные мероприятия Игорь Шутенков.

Особо позаботятся о хвойных деревьях. Так, уже приведены в порядок ели в сквере «Зодчий», возле школы №63, на Мемориале Победы, в скверах Пограничников и им. Пушкина, на территории «Три медведя» и по улице Путейская.

По словам градоначальника, главный враг хвойных в марте и апреле – не мороз, а яркое солнце. Пока корни ещё «спят» в промёрзшей земле, хвоя активно испаряет влагу. Возникает физиологическая засуха, и растения могут получить серьёзные солнечные ожоги.

«Чтобы этого не допустить, провели комплексный уход за хвойными: пролили растения тёплой водой, внесли подкормку, обработали кроны специальным препаратом, который защищает хвою от перегрева и обезвоживания», - отметил мэр.
20.04.2026 в 16:42
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
