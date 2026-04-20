В Улан-Удэ в этом году озеленят более 40 территорий

В этом году власти столицы Бурятии планируют озеленить более 40 территорий в различных районах города. В частности, продолжится посадка крупномерных деревьев. Как сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутнеков, их будут добавлять в сквере Строителям БАМа, на ул. Борсоева, в скверах им. Сенчихина, «Зодчий», на Сиреневом бульваре, в Яблоневом сквере и других местах отдыха горожан.«На ул. Пушкина продолжим высаживать аллею серебристых тополей, на ул. Терешковой – отремонтируем живую изгородь и досадим яблони. На проспекте Победы и ул. Куйбышева – восстановим растения, отремонтируем изгородь; в 105‑м микрорайоне – высадим хвойные крупномеры; на ул. Трактовая после реконструкции теплотрассы высадим серебристые тополя; на ул. Балтахинова – досадим кизильник; на ул. Ербанова ко Дню города заменим старые тополя на голубые ели, а на ул. Кабанская высадим яблони», - перечислил запланированные мероприятия Игорь Шутенков.Особо позаботятся о хвойных деревьях. Так, уже приведены в порядок ели в сквере «Зодчий», возле школы №63, на Мемориале Победы, в скверах Пограничников и им. Пушкина, на территории «Три медведя» и по улице Путейская.По словам градоначальника, главный враг хвойных в марте и апреле – не мороз, а яркое солнце. Пока корни ещё «спят» в промёрзшей земле, хвоя активно испаряет влагу. Возникает физиологическая засуха, и растения могут получить серьёзные солнечные ожоги.«Чтобы этого не допустить, провели комплексный уход за хвойными: пролили растения тёплой водой, внесли подкормку, обработали кроны специальным препаратом, который защищает хвою от перегрева и обезвоживания», - отметил мэр.