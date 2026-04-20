В Улан-Удэ ученики автошколы увидели мир глазами пьяного, оставаясь трезвыми

«Увидеть мир глазами пьяного, оставаясь трезвым»: в Улан-Удэ для учеников автошколы «Олимп» провели необычное занятие. В рамках проекта «Автотрезвость» с будущими водителями побеседовали инспектор ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения и специалист Республиканского наркологического диспансера Анна Босхолова.

Участники занятия примерили интерактивные очки «пьяного вождения» и пытались пройтись в них по прямой.

«Эмоции непередаваемые. Ты вроде трезв, но координация – как после пары бокалов. Очень наглядный опыт, почему даже «чуть-чуть выпить» за рулем = катастрофа», - прокомментировали в наркодиспансере.

Ранее «Номер один» сообщал, как очки, которые воссоздают состояние, характерное для алкогольного опьянения, примерили сотрудники УФСИН Бурятии.