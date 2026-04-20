Общество 20.04.2026 в 15:13

В Улан-Удэ ученики автошколы увидели мир глазами пьяного, оставаясь трезвыми

Они примерили интерактивные очки «пьяного вождения»
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: Республиканский наркологический диспансер ЭЛУУР

«Увидеть мир глазами пьяного, оставаясь трезвым»: в Улан-Удэ для учеников автошколы «Олимп» провели необычное занятие. В рамках проекта «Автотрезвость» с будущими водителями побеседовали инспектор ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения и специалист Республиканского наркологического диспансера Анна Босхолова.

Участники занятия примерили интерактивные очки «пьяного вождения» и пытались пройтись в них по прямой.

«Эмоции непередаваемые. Ты вроде трезв, но координация – как после пары бокалов. Очень наглядный опыт, почему даже «чуть-чуть выпить» за рулем = катастрофа», - прокомментировали в наркодиспансере.

Ранее «Номер один» сообщал, как очки, которые воссоздают состояние, характерное для алкогольного опьянения, примерили сотрудники УФСИН Бурятии.

Теги
автошкола наркодиспансер интерактивные очки

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru