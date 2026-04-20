В поселке в Бурятии люди 30 лет добиваются ровной дороги к кладбищу

Жители поселка Черемушки Прибайкальского района Бурятии уже 30 лет добиваются ровной дороги к местному кладбищу. На отрезке в 400 метров с десяток глубоких ям и осилит эту дорогу только внедорожник, сообщает региональное отделение Народного фронта.

По словам людей, грунтовка никак не содержится. Они не раз обращались к главе района. В 2024 году дело по дороге рассматривали в суде. Тогда администрация района поясняла, мол, участок находится на землях гослесфонда, поэтому направить средства на его содержание не может. Тем не менее суд встал на сторону жителей и обязал привести дорогу в порядок.

«Однако прошло полтора года и никаких изменений не происходит. Жители обратились в Народный фронт – беспокоятся, что решение суда так и не будет исполнено. Как пример отправили кадры с лета 2025 года, говорят, что сейчас все в таком же состоянии. Направлен запрос в прокуратуру, просим проконтролировать исполнение решения суда», - прокомментировали общественники.

«Народникам» в администрации района сообщили, сейчас готовятся документы для перевода участка в муниципальную собственность. В мае местные власти планируют обследовать проезд, чтобы принять решение по ремонту дороги, заключили в ОНФ по РБ.