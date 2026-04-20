Летом на Арбате будет пекло

Проект реконструкции пешеходной улицы Арбат в Улан-Удэ столкнулся с критикой со стороны жителей города. Основное недовольство горожан связано с отказом от высадки деревьев в пользу цветов, что, по мнению многих, является серьезной ошибкой, особенно в условиях загазованности и жаркого климата.Директор Иволгинского плодово-ягодного питомника Найдан Чимбеев выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. "Нынешним летом там будет пекло, поскольку деревья срубили", – заявил он, добавив, что новый проект, насколько он может судить, предусматривает высадку цветов только на небольшой, выделенной под них части улицы. Чимбеев подчеркнул, что цветы, в отличие от деревьев, не способны обеспечить необходимый объем кислорода и тени, которые так важны для комфортного пребывания на Арбате, особенно в жаркие дни.Эксперт напомнил, что ранее на Арбате росли сибирские яблони, клены и тополя, устойчивые к образованию пуха. Эти деревья формировали пышные зеленые кроны, эффективно очищали воздух и создавали спасительную тень. По мнению Чимбеева, отсутствие деревьев в новом проекте является существенной недоработкой, которую необходимо срочно исправить. Жители города разделяют эту точку зрения и настаивают на внесении изменений в проект. Полагая, что только деревья, а не цветы эффективно решат проблемы городской жары и загрязнения воздуха.Фото: нейросеть