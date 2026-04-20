В Улан-Удэ торговцы цветами не давали установить биотуалет на кладбище

В Улан-Удэ сегодня торговцы цветами сорвали установку биотуалетов на Центральном кладбище, сообщает МАУ «Специализированная служба».

В рамках подготовки к Родительскому дню для удобства посетителей специалисты планировали разместить клозеты на парковке у автобусной остановки. Однако против работ выступили женщины, продававшие там ритуальную продукцию, заявив о «рейдерском захвате их торговой точки». Горожанки не давали выгрузить биотуалеты, толкая их обратно в машину.

Выяснилось, что они торговали цветами без разрешительных документов. Как отметили в учреждении, частные лица не имеют права вмешиваться в действия специализированных служб и препятствовать благоустройству.

«Из-за их неправомерных действий установка биотуалетов задержалась. Администрация городских кладбищ приносит извинения жителям за временные неудобства, возникшие исключительно по вине третьих лиц. Информация передана в компетентные органы», - прокомментировали в МАУ.

Ранее «Номер один» сообщал, что за неделю поймали 11 нелегальных торговцев цветами.