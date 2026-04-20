В Бурятии 43-летний воздыхатель украл у дамы сердца 43 тысячи

В полицию обратилась 46-летняя жительница Улан-Удэ, рассказав, что с её счёта пропало больше 43 тысяч рублей. В ходе проверки выяснилось, что к этому причастен её 43-летний знакомый.

- Мужчина, когда был у неё в гостях, увидел банковскую карту, оставленную на шкафу, и забрал её. После этого он пошёл в магазины и расплачивался этой картой. Когда женщина заметила пропажу, она позвонила ему, и он признался, что взял карту, пообещал вернуть деньги, но не сделал этого, - рассказали в МВД республики.

Так и не дождавшись денег женщина обратилась в полицию. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Виновника не стали заключать под стражу, но взяли подписку о невыезде.

