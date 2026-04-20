В Забайкалье ветерана СВО приговорили к 18 годам за убийство

Забайкальский краевой суд приговорил ветерана СВО Эдуарда Дементьева к 18 годам колонии строгого режима за жесткое убийство в Центральном районе Читы, которое осужденный снимал на камеру. Как сообщается портал «Чита.ru» со ссылкой на пресс-службу забайкальского краевого суда, Эдуарду Дементьеву 34 года. Он безработный, разведен, у него есть 10-летняя дочь, которая живет с мамой, но, по его словам, он поддерживает с ней контакт.Известно, что Дементьев до 2023 года был в колонии, затем отправился в зону военной спецоперации. Отслужив оговорённые в контракте полгода, бывший зэк вернулся в Читу и взялся за старое. До произошедшего он успел заработать две судимости за кражу. Но самое свое жестокое преступление ветеран совершил в мае 2025 года. Суд установил, что он познакомился с читинцем и пришел к нему в квартиру, где они начали пить алкоголь. Из-за ревности к своей сожительнице Дементьев нанес хозяину жилья 23 ножевых ранения в голову, лицо, шею, тело и конечности, а также избивал руками и ногами. «При этом на протяжении более 30 минут он снимал происходящее на телефон, комментировал свои действия, позировал с еще живым мужчиной и издевался над ним. Затем он отправил записи той самой женщине, которую ревновал. На втором видео мужчина уже не подавал признаков жизни, скончавшись на месте от обильной кровопотери», — говорится в сообщении суда.В информации прокуратуры Забайкалья уточняется, что во время расследования уголовного дела Дементьев вину в убийстве признал, но отрицал при этом свое намерение совершить его с особой жестокостью. Кроме этого, Дементьев должен компенсировать моральный вред матери погибшего мужчины в размере миллиона рублей.Как отмечается, ранее за аналогичные преступления ветеранам СВО суды выносили меньшие сроки, с учетом их боевых заслуг. Однако в случае с Дементьевым, срок наказания приблизился к максимальной планке.Фото: нейросеть