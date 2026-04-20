В Бурятии с могилы ветерана войны украли памятник

Активисты организовали сбор средств на новый
Текст: Карина Перова
В Бурятии с могилы ветерана войны украли памятник
В поселке Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии с могилы, где похоронен ветеран войны Гречан Иван Тимофеевич, украли памятник. Об этом сообщает газета «Вперед».

Тревогу бьет местная активистка Марина Никонова, которая уже не первый год вместе с неравнодушными жителями занимается благоустройством кладбища. Они ухаживают за могилами ветеранов Великой Отечественной войны: чистят, красят оградки, заказывают фотокерамику.

Недавно женщина обнаружила пропажу упомянутого памятника. Она считает, что это произошло уже давно. «Памятник был алюминиевый, видимо, сдали на цветмет. Как-то не по-человечески оставить всё так, нужно хотя бы недорогой памятник купить и поставить», - рассказала Марина Никонова.

Активистка инициировала сбор средств на новый памятник. Подробнее – здесь.

Гречан Иван Тимофеевич – ветеран войны, военврач в звании капитана. После войны он жил в Нижних Тальцах, лечил взрослых и детей, принимал роды. Местные жители вспоминают его как врача от Бога: он лечил даже эпилепсию, к нему приезжали со всей республики и из-за ее пределов.

Все новости

В Улан-Удэ в этом году озеленят более 40 территорий
20.04.2026 в 16:42
Летом на Арбате будет пекло
20.04.2026 в 16:39
В Бурятии с могилы ветерана войны украли памятник
20.04.2026 в 16:37
В Якутии подписчики оплатили блогеру долги по кредиту
20.04.2026 в 16:35
Энергетики «Россети Сибирь» присоединились к акции «Тотальный диктант» в Бурятии
20.04.2026 в 16:16
В Бурятии 43-летний воздыхатель украл у дамы сердца 43 тысячи
20.04.2026 в 15:43
В Улан-Удэ ученики автошколы увидели мир глазами пьяного, оставаясь трезвыми
20.04.2026 в 15:13
В Забайкалье ветерана СВО приговорили к 18 годам за убийство
20.04.2026 в 15:08
В поселке в Бурятии люди 30 лет добиваются ровной дороги к кладбищу
20.04.2026 в 15:00
У золотодобытчика в Бурятии забрали всю технику и драгметаллы
20.04.2026 в 14:47
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ в этом году озеленят более 40 территорий
На ул. Ербанова ко Дню города старые тополя заменят на голубые ели
20.04.2026 в 16:42
Летом на Арбате будет пекло
Горожане предлагают пересмотреть проект по лишению зеленой растительности пешеходной улицы Улан-Удэ
20.04.2026 в 16:39
В Якутии подписчики оплатили блогеру долги по кредиту
Попрошайничество становится модным в сети
20.04.2026 в 16:35
Энергетики «Россети Сибирь» присоединились к акции «Тотальный диктант» в Бурятии
Сотрудники «Бурятэнерго» стали частью масштабного просветительского проекта
20.04.2026 в 16:16
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Дизайн и разработка — nanzat.ru