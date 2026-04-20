В Бурятии с могилы ветерана войны украли памятник

В поселке Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии с могилы, где похоронен ветеран войны Гречан Иван Тимофеевич, украли памятник. Об этом сообщает газета «Вперед».

Тревогу бьет местная активистка Марина Никонова, которая уже не первый год вместе с неравнодушными жителями занимается благоустройством кладбища. Они ухаживают за могилами ветеранов Великой Отечественной войны: чистят, красят оградки, заказывают фотокерамику.

Недавно женщина обнаружила пропажу упомянутого памятника. Она считает, что это произошло уже давно. «Памятник был алюминиевый, видимо, сдали на цветмет. Как-то не по-человечески оставить всё так, нужно хотя бы недорогой памятник купить и поставить», - рассказала Марина Никонова.

Активистка инициировала сбор средств на новый памятник. Подробнее – здесь.

Гречан Иван Тимофеевич – ветеран войны, военврач в звании капитана. После войны он жил в Нижних Тальцах, лечил взрослых и детей, принимал роды. Местные жители вспоминают его как врача от Бога: он лечил даже эпилепсию, к нему приезжали со всей республики и из-за ее пределов.