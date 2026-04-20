Энергетики «Россети Сибирь» присоединились к акции «Тотальный диктант» в Бурятии

Сотрудники филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» присоединились к просветительской акции «Тотальный диктант». В этом году сотни сотрудников филиалов компании в Сибири и на Дальнем Востоке написали диктант на корпоративных площадках. Впервые их открыли во всех регионах присутствия «Россети Сибирь».Особое значение событие имело для Бурятии: в 2026 году Улан-Удэ был выбран столицей «Тотального диктанта». Именно здесь работала главная площадка акции и велась центральная онлайн-трансляция. В столицу республики прибыл автор текста диктанта — писатель, публицист, ректор Литературного института Алексей Варламов. Он лично диктовал свой текст. Участие в акции также принял министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.Сотрудники филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» стали частью масштабного просветительского проекта, объединившего людей разных профессий и возрастов.«Я принимаю участие в «Тотальном диктанте» уже не в первый раз и каждый раз иду на него с большим интересом. Мне нравится эта акция прежде всего тем, что она дает возможность проверить себя, свои знания, внимание к слову и к языку. Это всегда немного волнительно, но очень полезно. И, конечно, приятно быть частью такого большого и значимого проекта» - поделилась сотрудница филиала «Бурятэнерго» Марина Токмакова.