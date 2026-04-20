Общество 20.04.2026 в 16:35

В Якутии подписчики оплатили блогеру долги по кредиту

Попрошайничество становится модным в сети
Текст: Иван Иванов
В Якутии набирает обороты новый тренд — оплата личных долгов за счет финансовой поддержки подписчиков. Молодая женщина, известная как блогер Уйгулаана Бьюти, обратилась к своей аудитории с просьбой помочь ей избавиться от кредитной кабалы, насчитывающей уже десять лет, и достичь этой цели к своему 30-летию.

По ее расчетам, для полного погашения долгов ей необходимо собрать средства от 6500 человек, каждый из которых переведет по 100 рублей. Как сообщает информационный портал Sakhaday.ru, косметолог за один день уже получила около 20 тысяч рублей от своих поклонников.

Инициатива Уйгуланы Бьюти вызвала бурные дискуссии и неоднозначную реакцию в социальных сетях. Часть пользователей упрекнула блогера в том, что она, имея семью, собственное жилье и автомобиль, а также, предположительно, возможности для самостоятельного решения финансовых вопросов, прибегает к такому способу сбора средств. В комментариях под публикациями звучат вопросы о том, почему бы не направить эту помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Несмотря на шквал критики, Уйгулана Бьюти не остановила сбор средств и отчиталась о первом переводе в 20 тысяч рублей на погашение одного из своих кредитов.

Параллельно с этим, как отмечают наблюдатели, в якутском сегменте социальных сетей набирает популярность и несколько иной формат. Некоторые блогеры, изначально объявляющие сборы исключительно на личные нужды, впоследствии направляют собранные пожертвования на благотворительные цели, что, вероятно, призвано сгладить негативное восприятие подобных инициатив у аудитории.

Фото:  нейросеть

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
