В Московский зоопарк прибыли два котенка манула из Бурятии

Их нашли слабыми и истощеными жители села Мухоршибирь, передав в зоосад Этнографического музея народов Забайкалья





Московский зоопарк приютил двух котят манула, спасенных в Бурятии. Малышей разместили в Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском. Они потеряли мать и не смогли бы выжить в естественной среде обитания. В Улан-Удэ выходили диких зверят, а затем начали искать им новый дом. Столичный зоопарк принял малышей у себя, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Малышей разместили в Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском. Манулы, или, как их еще называют, палласовы коты (второе имя звери получили в честь немецкого ученого Петра Палласа, который впервые их описал), — одни из самых редких и скрытных представителей семейства кошачьих. Вид занесен в Международную Красную книгу. Манул — символ и талисман столичного зоосада уже более 30 лет.

Котята приехали в Москву из бурятского села Мухоршибирь. Их обнаружили местные жители. Новорожденные потеряли мать, они были ослаблены и истощены. Животные уже не смогли бы выжить в дикой природе. Местные жители накормили их молоком и детской смесью, а затем передали в зоосад Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ. Специалисты Московского зоопарка постоянно консультировали сотрудников музея, помогая им выходить хищников.

По рекомендации Росприроднадзора было решено передать манулов в Московский зоопарк. Там созданы комфортные условия для содержания и размножения этих редких животных. Когда малыши окрепли, их начали готовить к транспортировке в столицу. Звери хорошо перенесли перелет.

«Оба котенка — самки, их назвали Алиса и Брунгильда. Им около восьми месяцев. По приезде в Центр воспроизводства манулы прошли обязательный месячный карантин. Ветеринары сделали им прививки. Медицинские обследования показали, что наши новые питомцы здоровы. Пока котята живут вместе, но, когда они повзрослеют, их расселят по разным вольерам. Надеемся, что в будущем нам удастся получить от обеих самок потомство и тем самым пополнить резервную популяцию редкого вида», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Теперь в Центре воспроизводства обитают семь манулов (также одна особь представлена в городской экспозиции зоопарка). Зоологи обеспечили им условия, близкие к естественным. Здесь животные чувствуют себя в безопасности и регулярно приносят потомство.

Когда карантин закончился, Алиса и Брунгильда переехали в свой новый вольер. Их территория включает как внутренние помещения, так и уличную часть. И хотя манулы, обладатели роскошной густой шубы, стойко переносят даже самые суровые морозы, котятам пока отапливают внутренние вольеры. Эта мера необходима, чтобы не подвергать опасности их здоровье. Когда манулов спасли, их выхаживали в тепле, иначе они могли погибнуть. Теперь же хищникам нужно время, чтобы приспособиться к низким температурам.

Манулы очень активны, они с любопытством изучают окружающий мир. Чаще всего они бегают по своим владениям, исследуют домики и прыгают по полкам, играют друг с другом. Маленькие хищники уже питаются взрослой пищей. В их рацион входят грызуны и птицы.

Алиса и Брунгильда находятся в неэкспозиционных вольерах Центра воспроизводства, а значит, посетители не могут их увидеть. Это связано со скрытным характером палласовых котов: из-за постоянного внимания людей они становятся беспокойными, взрослые особи перестают размножаться. Лишь один манул, самый общительный из группы, живет в городской части экспозиции. Понаблюдать за его повадками можно на старой территории зоосада — его клетка находится рядом с вольером панд.

Первые манулы появились в коллекции зоопарка Москвы в 1949 году, а с 1975 года столичному зоосаду одному из первых в мире удалось добиться регулярного появления потомства у этих редких зверей. С тех пор родилось почти 150 котят. Сейчас многие манулы из Москвы живут в зоопарках США, стран Европы и Азии. Столичный зоосад лидирует среди зоопарков мира по количеству родившихся котят.

В дикой природе палласовы коты обитают в Восточной Сибири, Монголии, Киргизии, предгорьях Гималаев. Но встретить их в естественной среде — большая редкость, поскольку зверь очень осторожен. Он мастер маскировки: припадая к земле или камням, кот серо-коричневого окраса практически сливается с местностью и становится незаметным. Этот навык манулы используют, когда нужно уйти от преследования, избежать встречи с хищником или поймать добычу. Логово они устраивают в расщелинах скал, небольших пещерах, под камнями. Даже тем специалистам, которые изучают манулов и проводят мониторинг их численности, не всегда удается увидеть животное. В работе им помогают фотоловушки и видеосъемка со специальных квадрокоптеров.

По оценкам зоологов, сегодня дикая популяция манулов насчитывает около 15 тысяч особей. Численность представителей этого вида кошачьих продолжает неуклонно снижаться из-за браконьерства и уничтожения естественной среды обитания. Палласовы коты нередко попадают в охотничьи капканы, расставленные для других животных.

По размеру манул не крупнее домашней кошки — длина его тела составляет 50–65 сантиметров, весит он от двух с половиной до пяти килограммов. Зверь отличается пышной шерстью, короткими ушами и характерным узором на мордочке — двумя узкими черными полосками от глаз к шее. В рацион хищника входят грызуны, а также куропатки и кеклики (горные куры).

Фото: Этнографический музей народов Забайкалья